Massarokotukset alkavat Sosterissa 85 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien rokottamisella

0

Itä-Savossa alkavat väestön joukkorokotukset koronavirusta vastaan helmikuussa viikolla 7. Ensimmäisenä rokotetaan 85-vuotiaat ja tätä vanhemmat, mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat ja ikääntyneet. Ajanvaraus 85 vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille avautuu maanantaina 8. helmikuuta. Sosteri vastaa Enonkosken ja Savonlinnan rokotuksista.

Rokotukset alkavat Sosterissa viikolla 7 ja ne etenevät THL:n rokotusohjeistuksen mukaisesti.

– Rokotteiden saatavuus on edelleen hyvin niukkaa. Jotta rokotteet eivät loppuisi kesken, päädyimme aloittamaan rokotukset hyvin tiukalla ikärajauksella. Saatavuuden parantuessa meillä on valmius siirtyä isompiin väestöryhmiin hyvin nopeasti, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen Sosterista sanoo.

Rantasalmi ja Sulkava aloittavat rokotukset myös viikolla 7 ja rokotuksista niissä vastaa Terveystalo, joka tiedottaa käytännön järjestelyistä alueensa väestölle. Rokotus on kaikille vapaaehtoinen ja maksuton.

Rokotteena on ensisijaisesti käytössä BioNTech-Pfizerin Comirnaty-rokote. Mahdollisesti saadaan pieni erä myös Modernan koronarokotetta.

– Rokotteet suojaavat tutkitusti hyvin koronaviruksen vakavia tautimuotoja vastaan ja niiden teho on hyvä myös ikääntyneillä, Luukkonen sanoo.

Koronapandemia ei tällä hetkellä näytä rauhoittuvan. Tänään 1.2.2021 Itä-Savokin siirtyi kiihtymisvaiheeseen pandemiassa. Luukkosen mukaan on todella tärkeää, että rokote otetaan, kun oma vuoro tulee.

– Sosterissa tavoitteena on saada vähintään 80 prosenttia yli 16-vuotiaasta väestöstä rokotettua koronarokotteella. Tällä saataisiin hyvä rokotekattavuus ja väylä ulos koronapandemiasta sekä rajoitteista.

Tässä vaiheessa ajanvaraus on auki 85 vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille. Ajan voi varata maanantaista 8.2. klo 8.00 alkaen.

Ajanvaraus rokotukseen

www.sosteri.fi/asioi-sahkoisesti

Puhelimitse:

044 417 3698. Avoinna ma-to 8.00–15.30, pe 8.00–14.00.