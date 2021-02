Jälleen uusia koronatartuntoja kahdessa ketjussa Sosterin alueella

0

Tartuntoja on tullut lisää sekä opiskelijaillan 26.1.2021 tartuntaketjuun että bussimatkaan Helsinki-Savonlinna 26.1.2021 tartuntaketjuun liittyen.

Opiskelijailtaan tiistaina 26.1.2021 Savonlinnassa liittyen on todettu kahdeksan uutta koronatartuntaa, joista seitsemän kirjautuu Sosterin alueelle. Tähän mennessä ketjussa on siis todettu yhteensä 27 tartuntaa, joista 24 Savonlinnan seudulla, kolme ulkopaikkakunnilla. Karanteeniin asetettujen määrä on lisääntynyt tartuntojen vuoksi, lisäksi on tullut lisää altistumispaikkoja.

Sosteri suosittaa edelleen, että kaikki 26.1.2021 Savonlinnassa opiskelijaillassa olleet oireettomatkin henkilöt ovat omaehtoisessa karanteenissa, kunnes tartunnanjäljitys ennättää asettaa heidät viralliseen karanteeniin. Oireisia kehotetaan hakeutumaan testiin välittömästi.

Bussimatkaketjuun Helsinki-Savonlinna 26.1.2021 liittyen on todettu kaksi uutta koronatartuntaa, molemmat Sosterin alueella.

Altistumisia koronaviruksella bussivuoroilla

Perjantaina 29.1.2021 seuraavilla bussivuoroilla matkustaneita suositetaan jäämään omaehtoiseen karanteeniin, kunnes tartunnanjäljitys ennättää asettaa heidät viralliseen karanteeniin. Oireisia kehotetaan hakeutumaan testiin välittömästi.

16.15 Savonlinna – Mikkeli

18.30 – 20.00 Mikkeli-Savonlinna

Lisää altistumispaikkoja ja -aikoja Savonlinnassa:

maanantai 25.1.

– klo 19 – 20 CrossFit SLN Pappilankatu 1

– klo 21 – 21.15 K-Market Hovikulma

tiistai 26.1.

– klo 12 -12.15 K-Market Hovikulma

– klo 16 – 16.45 Hesburger

keskiviikko 27.1.

– klo 15-15.30 Sokoksen S-Market

– klo 15.45 – 16.45 Kotipizza

– klo 17 – 18 K-Citymarket

– klo 19 -20 Xamk kuntosali

torstai 28.1.

– klo 10-11 K-Citymarket

Lauantai 30.1.

– klo 12 – 12.30 Sotka

– klo 11 – 11.30 Intersport Savonlinna

– klo 11.30 – 12 Marimekko Savonlinna

– klo 12 – 12.30 Sokos ja Sokoksen S-market

– klo 15 – 17 Kotipizza

Sunnuntai 31.1.

– klo 20 – 21 K-Market Hovikulma