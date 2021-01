Mielipide: Savonlinnassa jätehuollon on toimittava jatkossakin

0

Aluejätelautakunta on hyväksynyt uudistetut kunnalliset jätehuoltomääräykset käyttöön 1.3.2021 alkaen. Erityisesti kiitokset jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikköselle, joka on tehnyt suuren työn nykyisten määräysten päivittämisessä.

Hienoa, että ainakin roskaantumisen ehkäisy koetaan yhteiseksi asiaksi Enonkosken, Rantasalmen ja Savonlinnan alueilla.

Hallinnollisesti asia hoidettiin nopealla aikataululla, vaikka jätehuoltoasioissa on mukana Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan lisäksi ainakin kaupungin ympäristösuojeluviranomainen ja jätehuollon käytännön toteuttajana Savonlinnan Seudun jätehuolto Oy ja jätteenkuljetuspalveluyritykset.

Toivottavasti myös jatkossa näiden tahojen yhteistyö toimii ja kiinteistöjen omistajat ovat tyytyväisiä saatuun palveluun. Tuottajavastuun alaisten jätteiden keräyspisteet varmaankin lisääntyvät ja niiden käyttö edelleen tehostuu.

Jätehuoltomääräysten tavoite on ollut oikea, kun ”jätehuoltomääräyksiä laadittaessa on pyritty parantamaan jätehierarkien toteuttamista, jätehuollon toteuttamisen seurantaa ja kuntalaisten tasavertaista kohtelua kunnan vastuulle kuuluvassa jätehuollossa. Tämän mahdollistamiseksi jäteastioiden tyhjennysvälejä on pidennetty, jätehuollon keskeyttämistä helpotettu, pyritty vähentämään poikkeuslupien tarvetta ja lisäämällä ilmoitusmenettelyä. ”

Erityisen ansiokkaana pidän, että jätehuoltomääräyksiin on lisätty liite, jossa ohjeistetaan tarvittavien ilmoitusten tekemiseen ja tarkennetaan poikkeamislupien myöntämisen edellytyksiä.

Kerimäen entisenä kunnaninsinöörinä muistan ajat jolloin kaatopaikkaa ja sinne tuotavia jätteitä alettiin valvoa. Entinen kunnan Viitamäen kaatopaikka suljettiin vettä läpäisemättömillä tiiviillä materiaaleilla.

Jätteiden kuljetus hoidettiin kuntien perustamalle Savonlinnan Seudun jätehuolto Oy:n Nousialan jäteasemalle. Muutokset jätehuollossa ja sen järjestämisessä ovat olleet viime vuosina merkittäviä, työläitä ja mittavia. Jätehuolto on tullut maksulliseksi.

Kerimäellä haluttiin suosia ns. jäterinkejä ja -kimppoja eli jäteastioiden käyttöä. Varmaankin jo silloin ajateltiin jätehuoltoon ja sen valvontaan käytössä olevia kunnan henkilöstöresursseja.

Haja-asutusalueella oli totuttu yhteisölliseen toimintaan mm. tiehoitokunnissa. Toivottavasti myös jatkossa nämä toimivat jätekimpat voivat jatkaa sujuvasti toimintaansa. Poikkeamiset jätehuoltomääräyksistä on delegoitava viranhaltijalle eli jätehuoltoinsinöörille.

Loma-asunnoissa ollaan jatkossa pitempiä aikoja ja jaksoja etätyötä tekemässä. Tilanteet saattavat tulla eteen nopeallakin aikataululla. Silloin vaaditaan käytössä olevalta jätepisteeltä joustoa lisääntyvään jätemäärään.

Jätehuoltomääräyksien muutoksista tiedotettaneen riittävästi, jotta mm. taloyhtiöt ehtivät tehdä jätekeräilyyn ja -astioihin tarvittavat muutokset siirtymäaikojen puitteissa. Täällä Punkaharjun taajamassa jätehuolto hoituu keräilyastioiden tyhjennysten osalta päivän ja jopa kellonajan tarkkuudella.

Jorma Mattinen

Punkaharju