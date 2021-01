Kolme uutta koronatartuntaa Sosterissa – omaehtoinen karanteenisuositus kaikille 26.1. Beats Clubissa olleille

0

Sosterin alueella Savonlinnassa on todettu tänään kolme uutta koronatartuntaa, joista kaksi liittyy Xamkin opiskelijailtaan 26.1.2021 ravintola Beats Clubissa Savonlinnassa. Kolmas tartunta liittyy todennäköisesti myös tähän tartuntaketjuun, mutta sen jäljitystyö on kesken. Sosteri suosittaa, että kaikki Beats Clubissa tiistaina 26.1.2021 olleet jäävät välittömästi omaehtoiseen karanteeniin. Karanteenin pituus on 14 vuorokautta altistumispäivästä 26.1. alkaen.

Aiemmin torstaina 28.1.2021 Sosteri kertoi kahdesta koronatartunnasta Savonlinnassa liittyen samaan opiskelijailtaan. Ketjussa on todettu myös kolmas koronatartunta, joka on todettu sairastuneen henkilön kotipaikkakunnalla Itä-Savon alueen ulkopuolella. Kaikkiaan ketjussa on siis todettu tähän mennessä kuusi tartuntaa.

Karanteeniin on asetettu tartuntaryppään vuoksi noin 90 henkilöä. Altistuneita on ravintolailtaan liittyen noin 150.

– Testejä on otettu runsaasti ja testaaminen jatkuu parhaillaan. On todennäköistä, että uusia tartuntoja ketjuun liittyen vielä ilmaantuu, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen Sosterista sanoo.

Beats Clubissa 26.1. olleille suositellaan välittömästi omaehtoista karanteenia

Sosteri suosittaa, että kaikki Beats Clubissa tiistaina 26.1.2021 illalla olleet jäävät välittömästi omaehtoiseen karanteeniin ja hakeutuvat heti pientenkin oireiden ilmaantuessa koronatestiin. Sosteriin testiin pääsee soittamalla terveysasemien keskitettyyn puhelinpalveluun p. 015 527 7112 arkisin klo 8-15.30 tai muina aikoina soittamalla päivystysapuun p. 116 117. Karanteenin pituus on 14 vuorokautta altistumistapahtumasta alkaen.

Tartuntaryppään vuoksi Sosterissa on keskeytetty Xamkin opiskelijoiden työharjoittelu ajalla 29.1.2021 – 10.2.2021.

– Valitettavasti tässä syntyy paljon kerrannaisvaikutuksia, kun toimitaan isolla joukolla suosituksia vastaan. Tietoa ei varmaankaan keneltäkään puutu, mutta nyt riskien hallinta pitää jokaisen sisäistää, että ymmärrys tilanteen vakavuudesta ei joukossa katoa, Luukkonen sanoo.

Koronavirukseen sairastuneet ovat tartuttavuusaikana liikkuneet Savonlinnassa:

ma 25.1.

10.30 – 13.15 Xamk lounasravintola Kaari

14.00 – 15.30 Kulmasport kuntosali

16.00 – 16.15 K-market Hernemäki

16.00 – 16.15 Alko keskusta

16.30 – 17.00 K-Citymarket

19.00 – 19.15 Alko Prisma

ti 26.1.

9.45 – 10.00 Terveystalo

11.00 – 11.30 Xamk lounasravintola Kaari

11.00 – 14.00 Savonlinnan keskussairaalan ensiapu

13.00 – 16 Tanhuvaaran monitoimihalli

15 min välillä 14.00-15.00 Tanhuvaaran kahvio

16.30-17.00 Citymarket

16.00 – 16.15 Kotipizza

19.00 – 01.00 Beats Club

ke 27.1.

11.00 – 11.30 Xamk lounasravintola Kaari

12.00-12.10 Citymarket Savonlinna

17.00-18.00 GYM 42 Savonlinna

19.00-19.10 Citymarket Savonlinna

00 – 02 Kauppatori Grilli Pizzeria