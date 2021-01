Ilomantsin koronavirustartunnat paljastuneet viruksen brittivariantiksi

0

Ilomantsissa tammikuun aikana todetut koronavirustartunnat ovat paljastuneet koronaviruksen brittimuunnokseksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Siun soten alueella todetaan koronaviruksen aiempaa selvästi helpommin tarttuvaa virusmuunnosta.

Ilomantsin tartuntaryppäässä on todettu yhteensä 21 koronavirustartuntaa. Tartunnat ja altistumiset ovat pääosin tapahtuneet perhepiirissä, mutta niihin on liittynyt myös laajempia altistumisia Ilomantsin peruskoulussa. Siun sote on tiedottanut näistä aiemmin ja altistuneet on asetettu karanteeniin. Tartunnan alkuperä on selvitetty ja se on muualla Suomessa.

Siun sote järjestää koronavirustestit kaikille Ilomantsin tartuntaryppäässä viimeisen 14 vuorokauden aikana altistuneille henkilöille. Testit otetaan tiistain ja keskiviikon aikana.

Virusmuunnos paljastui, kun Siun soten toimitti Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL:n ohjeiden mukaisesti näytteitä analysoitavaksi virusmuunnoksen varalta.

Virusmuunnosten leviämisen riskin takia koko Suomessa on suositeltu kasvomaskien käyttöä kaikille yli 12-vuotiaille ja turvavälien pidentämistä kahteen metriin. Karanteenit ovat myös pidentyneet uudelleen 14 vuorokauden pituisiksi.

Pohjois-Karjalassa ovat voimassa koko maakuntaa koskevat alueelliset suositukset ja rajoitukset, joiden tarkoituksena on estää tartuntojen leviämistä väestössä. Epidemiatilannetta sekä alueellisia suositus- ja rajoitustoimia arvioidaan viikoittain torstaisin alueellisessa koronaviruksen tilannekuvatyöryhmässä, kansallisten linjausten mukaisesti.

Itä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räys 20 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joit­ta­mi­ses­ta on voi­mas­sa 22.2. hel­mi­kuu­ta saak­ka. Ra­joi­tus­ta suo­si­tel­laan nou­dat­ta­maan kaikissa muissakin tilaisuuksissa.

Aikuisten sisätiloissa tapahtuvaa ryhmäliikuntaa ja ryhmissä tapahtuvaa harrastustoimintaa suositellaan toistaiseksi välttämään.

Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on voi­mas­sa ja matkustamista kotimaassa ja ulkomailla suositellaan välttämään. Ul­ko­mail­ta pa­lat­taes­sa on tär­keää nou­dat­taa omaeh­tois­ta ka­ran­tee­nia.

Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan 12-vuo­tiais­ta läh­tien kai­kis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää.