Ensilinjan henkilöstö sekä palveluasumisen asukkaat ja henkilöstö on pääsääntöisesti rokotettu Sosterissa

0

Sosterissa on annettu tähän päivään mennessä 1625 ensimmäistä koronarokotusta ja 215 tehosterokoteannosta. Koko tähän saakka käytössä ollut rokotekapasiteetti on hyödynnetty. Sairaanhoitopiirin ensilinjan henkilöstö sekä palveluasumisen asukkaat ja henkilöstö on pääsääntöisesti rokotettu. Yhteensä 93 prosenttia ikäihmisten palveluasumisen asukkaista ja 90 prosenttia ikäihmisten palveluasumisen henkilökunnasta on rokotettu.

Ikäperusteiset väestörokotukset eivät ole vielä alkaneet rokotteiden niukan saatavuuden vuoksi ja toimitusvälit rokote-erille ovat edelleen pitkät. Sosterissa valmius massarokotusten aloittamiselle on hyvä. Rokotusten alkamisesta Sosteri tulee viestimään muun muassa mediatiedotteilla ja lehti-ilmoituksilla.

Koronaviruksen leviämisvaihe Itä-Savossa on perustasolla. Viimeisin koronavirustartunta Sosterin alueella on todettu tiistaina 19. tammikuuta. Viikoilla kaksi ja kolme tartuntoja oli yhteensä neljä. Ilmaantuvuusluku on näin ollen 10. Tartuntaketjujen jäljitettävyys on lähes sata.

Edelleen koronavirustestausmäärät ovat alemmat kuin ennen vuoden vaihdetta, Sosteri kehottaa hakeutumaan testiin pienissäkin koronaan viittaavissa oireissa.

Edelleen suositellaan välttämään yli 10 hengen kokoontumisia yksityisyystilaisuuksissa. Suositellaan edelleen valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti, että vältetään vapaa-ajan matkustamista leviämis- tai kiihtymisvaiheessa oleviin kaupunkikeskuksiin. Samoin harkitsemaan tarkasti vierailuja näiltä alueilta.

Voimassa kiihtymisvaiheen maskisuositus. Turvavälin pituus on kaksi metriä.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan päivitetyn THL:n linjauksen mukaan. Uudessa päivitetyssä maskisuosituksessa otetaan kantaa muun muassa turvaväliin, joka on nyt kaksi metriä. Sosterissa on voimassa kiihtymisvaiheen maskisuositus. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Maskeja suositellaan käytettäväksi aina kaupassa asioidessa, joukkoliikenteessä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Lisäksi maskia suositellaan käytettäväksi peruskoulussa kuudennesta luokasta lähtien ja toisen asteen oppilaitoksissa kuten lukioissa, ammattikouluissa ja korkeakouluissa.

Sosteri vahvasti suosittelee harkitsemaan vierailuja potilaiden luona sairaalan vuodeosastoilla, terveyskeskuksen kuntoutusosastoilla ja palveluasumisen yksiköissä, pois lukien kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat. Ennen vierailuja on aina syytä olla yhteydessä yksikön henkilökuntaan.

Valtioneuvosto on antanut julkiselle sektorille valtakunnallisen, toistaiseksi voimassa olevan etätyösuosituksen.