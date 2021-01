Talojen purkujäte päätyy kiertoon – kolmen kohteen purku-urakka Kerimäellä puolivälissä, vanhustentalo jo maan tasalla

0

Kerimäkeläistä rakennuskantaa pistetään matalaksi näinä viikkoina. Yksi Puruvedentien vanhustentaloista saatiin maan tasalle viime viikolla ja nyt purkumiehet heiluvat Ristisolantiellä entisen eläinlääkäriaseman kimpussa.

Kolmantena purkukohteena odottavat vielä Kalliopellontien nuorisoasunnot, jotka koostuvat kolmesta puurakenteisesta rivitalosta. Niiden kimppuun päästäneen parin viikon sisällä.

Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot Oy päätyi purattamaan Kalliopellontien talot vuokra-asuntojen heikon kysynnän ja rakennusten suurten korjaustarpeiden vuoksi.

Savonlinnan Vuokratalot Oy:n omistama vanhusten rivitalo puolestaan purettiin ensisijaisesti vesivahingoista johtuneiden isojen kosteusvaurioiden takia.

Purku-urakkaa tekee imatralainen Konepeikko Oy.

Keskimäärin vain noin viisi prosenttia purkujätteistä päätyy jätepenkkaan

Monella voi olla vielä käsitys, että vanhat rakennukset pistetään puskutraktorilla ja kaivinkoneella matalaksi ja rakennusjätteet viedään kaatopaikalle.

Totuus on tänä päivänä aivan muuta.

– Keskimäärin vain noin viisi prosenttia purkujätteistä päätyy jätepenkkaan. Kaikki muu kierrätetään ja saadaan hyötykäyttöön, sanoo Konepeikko Oy:n purkupalvelujen työnjohtaja Kalle Luostarinen.

Purkuprosessi etenee tarkkaan suunnitellusti vaiheittain. Ensin puretaan haitta-aineet, kuten asbestirakenteet, kylmäkoneet ja loisteputket.

Kerimäen entisellä eläinlääkäriasemalla asbestipurkua riitti viikoksi. Asbestia oli käytetty julkisivujen mineritlevyissä, sisälaatoituksissa ja lattiamatoissa, yhteensä satojen neliömetrien aloilla.

– Jos talossa on huopakatto, kattohuovat puretaan erikseen ja ne päätyvät murskattuna energiaksi tai asfaltin raaka-aineeksi, kertoo Luostarinen.

Myös puutavara päätyy murskaan ja polttoaineeksi.

Betonituotteet, tiili mukaan lukien murskataan ja mursketta käytetään esimerkiksi erilaisten kenttien pohjarakentamiseen tai täytteenä pehmeillä rakennusalueilla.

Kaikki materiaalit pyritään Luostarisen mukaan erottelemaan omille lavoilleen mahdollisimman pitkälle jo purkukohteessa.

– Lajittelematon jäte, joka sisältää muun muassa eristevillaa, kipsilevyä ja muovia menee vielä vastaanottopisteeseen koneella lajiteltavaksi, kertoo Luostarinen.

Esimerkiksi vanhusten rivitalosta jatkolajitteluun päätyi noin puolitoista kuormalavallista tavaraa.

Rakennusten sisäpurku tehdään suurelta osin miestyönä, jotta irtoavat puu- ja metallirakenteet, kuten ovet ja kaapit saadaan valmiiksi erilleen purkumassasta.

Rungot puretaan kaivinkoneen kouralla ja nekin hallitusti, lajittelu mielessä pitäen.

– Joku voi ihmetellä kun iso kaivuri ottaa parimetrisen pellinpalan erikseen, mutta jos kohteesta kertyy kaikkiaan vaikka parikin tonnia jätepeltiä, sillä on oma arvonsa, selittää Kalle Luostarinen.

Lajitteluun ja kierrätykseen ohjaa kaksi asiaa. Toisaalta taustalla ovat koko ajan kiristyvät kierrätysmääräykset, toisaalta syy on taloudellinen.

– Penkkaan päätyvä sekajäte on kaikkein kalleinta käsiteltävää, kun taas hyötykäyttöön eroteltavilla materiaaleilla on pientä rahallistakin arvoa. Siksi lajittelu kannattaa.

Vastaanotto- ja käsittelypaikat pitää nykyään usein ilmoittaa jo purkutarjousta jätettäessä.

Konepeikko Oy:n toimialaan kuuluu purkutöitä suurempana työllistäjänä romunkäsittely ja -kierrätys. Purku-urakoitakin on riittänyt.

Kehitykseen on Kalle Luostarisen mukaan kaksi syytä: julkisten rakennusten sisäilmaongelmat sekä tiettyjen alueiden muuttotappiot, mikä näkyy asuntojen ylitarjontana.

– Joku voi ihmetellä miksi yhdeksänkymmenluvulla rakennettuja taloja puretaan, mutta jos niissä kulut juoksevat ja pitäisi tehdä isompia remontteja eikä asunnoilla ole kysyntää, minkäs teet.

Kerimäen urakkaan kuuluu vielä tonttien loppusiistiminen ja tasoitus keväällä lumien sulettua.