Kesla menestyi kansainvälisessä yrittäjäkilpailussa – valittiin 54 kasvuyrityksen joukosta 10 finalistin joukkoon

Konepajakonserni Kesla Oyj menestyi 2020 EOY-yrittäjäkilpailun finaalissa.

Tiedotteessa kerrotaan, että EY Entrepreneur of the Year kilpailu on maailman arvostetuin yrittäjäkilpailu, joka järjestettiin ensimmäisen kerran USA:ssa vuonna 1986 ja nykyään siihen osallistuu tuhansia yrittäjiä ympäri maailmaa.

Kesla valittiin 54 kasvuyrityksen joukosta 10 finalistin joukkoon. Finaalissa Kesla palkittiin yleisön suosikkina viime perjantaina pidetyssä etägaalassa.

EY haluaa palkita kasvuyrittäjiä, jotka innostavat muita visiollaan, johtajuudellaan ja saavutuksillaan.

– Haluamme kannustaa kasvuhakuisuuden lisäksi vastuullisuuteen ja innovatiivisuuteen sekä tarjota yrittäjille ainutlaatuisen väylän kilpailun kautta vertaisoppimiseen, verkostoitumiseen ja ajatusten vaihtoon.

Kesla Oyj:n kotipaikka on Joensuu. Yritys on metsäteknologian kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konepajakonserni. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 230 henkeä.