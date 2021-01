Itä-Savossa jaetaan jälleen maskeja vähävaraisille – kaksi kangasmaskia henkilöä kohti

0

Sosterin alueella voimassa on kiihtymisvaiheen maskisuositus.

Maskisuosituksen vuoksi vähävaraisilla on oikeus saada kestomaskeja käyttöönsä. Sosteri jakoi edellisen kerran maskeja lokakuussa ja nyt jako uusitaan.

Savonlinnan kaupunki sekä Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat tarjoavat jaettavat maskit ja Sosteri on tilannut ne osana sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen yhteishankintaa.

Kankaisia kestomaskeja jaetaan kaksi kappaletta henkilöä kohti. Maskit ovat pestäviä ja uudelleen käytettäviä. Maskeja voi noutaa tiistaista 19. tammikuuta lähtien terveysasemilta Enonkoskelta, Kerimäeltä, Punkaharjulta ja Savonrannalta. Savonlinnassa maskeja jaetaan sosiaaliviraston neuvonnassa.

Terveysasemat ovat avoinna maanantaista torstaihin klo 8-15 ja perjantaina klo 8-14. Savonlinnan sosiaaliviraston neuvonta on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-11 ja klo 12-15.