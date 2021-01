Savonlinnan kaupunki valitsi Vuoden työntekijän ensimmäistä kertaa – Hannu Matikainen on positiivinen, ystävällinen sekä auttavainen ammattilainen

0

Vuoden työntekijän valinta tehtiin Savonlinnan kaupungilla ensimmäistä kertaa viime vuoden lopussa. Vuoden työntekijäksi valittiin atk-suunnittelija Hannu Matikainen. Vuoden työntekijän valinta on osa kaupungin lokakuussa käyttöön ottamaa uutta toimintamallia, jonka tavoitteena on lisätä kaikkien työntekijöiden työhyvinvointia.

Savonlinnan kaupungilla on ollut käytössä henkilöstön aloite- ja palautejärjestelmä vuodesta 2017 alkaen. Henkilöstö voi tehdä aloitteita ja antaa palautteita ja ideoita kaikista toimintaan liittyvistä asioista. Vuoden työntekijän valinta on saanut alkunsa yhden kaupungin työntekijän lähettämästä ideasta, jonka pohjalta on kehitetty kaupungille uusi toimintamalli.

Lokakuussa 2020 otettiin kaupungilla käyttöön Ilmianna hyvä työkaveri tai esimies -toimintamalli. Toimintamallin tavoitteena on lisätä työntekijöiden työhyvinvointia ja positiivista ilmapiiriä. Vuoden työntekijän valinta on osa tätä toimintamallia.

– Hyvän työkaverin tai esimiehen ilmiannon yhteydessä ilmiantaja kertoo, miksi juuri tämä työkaveri tai esimies tulee palkita hyvänä työkaverina. Henkilöstöpalvelut kokoaa kuukausittain ilmiannetut työntekijät, jotka saavat työnantajalta pienen huomionosoituksen siitä, että ovat työyhteisössään saaneet Hyvän työkaverin -ilmiannon, kertoo henkilöstöpäällikkö Susanna Laine.

Toimintamalli on saanut erittäin hyvän vastaanoton. Ilmiannetut työntekijät julkaistaan henkilöstölle kuukausittain.

Kerran vuodessa palkitaan Vuoden työntekijä annettujen ilmiantojen perusteella. Valinnan tekevät työsuojeluorganisaatio ja pääluottamusmiehet yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa. Valinnan osalta kiinnitetään huomiota työntekijän työilmapiirin myönteiseen rakentamiseen, yhteistyöhön sekä palvelualttiuteen. Vuoden työntekijä palkittiin 200 euron arvosta kulttuuri- ja liikuntaseteleillä.

Arvostaa toisia eikä jätä kiireenkään keskellä asioita kesken.

– Vuoden työntekijäksi valittu Hannu Matikainen on annettujen ilmiantojen perusteella positiivinen, ystävällinen sekä auttavainen ammattilainen, joka arvostaa toisia eikä jätä kiireenkään keskellä asioita kesken. Hannu oli työsuojeluorganisaation, pääluottamusmiesten ja henkilöstöpalveluiden selkeä valinta Vuoden työntekijäksi 2020, toteaa Laine.

Hannu Matikainen työskentelee kaupungin atk-palvelukeskuksessa osana seitsemän hengen tiimiä. Hän toimii työasematukena kaupungin työntekijöille muun muassa auttaen ja opastaen heitä kaikissa tietokoneisiin liittyvissä kysymyksissä.

Hannu kertoo olevansa yllättynyt ja iloinen saamastaan tunnustuksesta.

– On aina silloin hyvä hetki itsellekin, kun pystyy auttamaan muita, jotta he pystyvät jatkamaan omaa työtään, Matikainen toteaa.