Metsäveroilmoituksen voi jättää 15. tammikuuta alkaen – aikaa maaliskuun alkuun saakka

Verohallinto on julkaissut määräpäivät, joihin mennessä pitää ilmoittaa tietoja vuoden 2020 verotusta varten.

Maa- ja metsätaloudenharjoittajien ja toiminimiyrittäjien pitää täydentää viime vuoden verotukseen liittyvät tiedot ensimmäisinä. He voivat antaa ilmoituksen jo 15. tammikuuta alkaen OmaVerossa. Palkan- ja eläkkeensaajilla määräpäivät ovat tuttuun tapaan toukokuussa.

Metsänomistajien ja maatalousyhtymien on täydennettävä veroilmoituksensa 1. maaliskuuta mennessä. Samaan aikaan on tehtävä arvolisäveroilmoitus, jos verokausi on kalenterivuosi. Maaliskuun ensimmäinen päivä on myös arvonlisäveron maksun määräpäivä.

Maatalouden veroilmoitus on tehtävä 1. huhtikuuta mennessä ja sama päivämäärä koskee toiminimiyrittäjiä. Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt jättävät veroilmoituksensa 30. huhtikuuta mennessä.

Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyn veroimoituksen ensimmäinen määräpäivä on 4. toukokuuta. Jos tiedoissa on täydennettävää tai korjattavaa, täydennykset pitää ilmoittaa tähän mennessä.

– Jokaisen oma henkilökohtainen määräpäivä näkyy omalla veroilmoituksella, verottaja ilmoittaa.

Kaikkien veroilmoitukset löytyvät OmaVerosta hyvissä ajoin ennen omaa määräpäivää. Lisäksi veroilmoitukset tulevat suurimmalle osalle kotiin postissa.