Lukijan mielipide: Vihreä maailma

Kansanedustaja Heli Järvinen (vihr.) kirjoitti lehdessä, kuinka he edellisen kerran ollessaan hallituksessa saivat aikaan sen, että kaivoksien kivikasoja saatiin tasoiteltua ja lisättyä maanomistajille maksettavia korvauksia.

Saavuttamanne poliittinen hyöty tuskin lienee kehumisen arvoinen. Mutta nyt kun olette hallituksessa, niin kerrotte ilouutisen, että saitte 400 miljoonaa euroa luonnonsuojeluun ja uusien kansallispuistojen rakentamiseen.

Tällä hetkellä Suomessa on 40 kansallispuistoa. Kansallispuistojen lisätarve lienee olematon. Tällä hetkellä kansallispuistojen kunnossapidosta vastaa Metsähallitus.

Metsähallitus perustettiin aikanaan hallitsemaan valtion metsäomaisuuksia ja tuottamaan samalla yhteiskunnalle varoja. Mutta siinä on käynyt niin, että Metsähallituksen tulojen riittäminen saattaa olla kyseenalaista. Tukkikauppoja joutuvat tekemään.

Kansallispuistot sinällänsä eivät tuota mitään, sillä kansallispuistosta ei saa kaataa puita ollenkaan.

Mutta puistojen hoitovelvoitteet lisääntyvät. Polkujen pitää olla hyvässä kunnossa, pitkospuiden pitää olla riittävän leveitä ja tukevia, ei kiviä eikä juurakoita polulla, puuhuollon pitää olla tikissään, samoin WC-tilat. Myös laavut ja halkovajat siistissä kunnossa.

Hyvä ”rouva Vihreä”, ajatelkaa kuinka paljon nämä kaikki maksavat!?

Sitten tämä kaivoslaki ja sen uusiminen kokonaisuudessaan saattaa olla mahdoton tehtävä. Vihreille lain uusiminen olisi varmaan mieluinen asia ja samalla voisi kaivostoiminnan kieltää kokonaan.

Kaivostoiminta lienee tulevaisuudessa tärkeimpiä hyvätuloisten työpaikkojen tarjoajia. Vihreät haukkuu kaivosteollisuutta surutta. Mutta Louhella kaivos toimi yli 80 vuotta, ei ollut pätkätyöpaikka. Ei aiheuttanut mitään haittaa olemassaolollaan.

Sitten tämä ”suuruuden hulluutta” hipova aatos. Saimaasta Unescon maailman luonnonperintökohde!

Tällainen alue ei tussilla pyöräyttäen synny. Tässä tulee eteen tilanne, että Suomessa on omistusoikeudet niin vesivaroihin kuin maaomaisuuteenkin ja kaikkeen muuhun kiinteään omaisuuteen.

Alueella on suunnaton määrä vapaa-ajan asuntoja, on maatiloja ja suunnattomat metsäalueet. Metsät on olleet ja ovat edelleenkin Suomen tukijalka elinkeinotoiminnassa.

Suomi on vakaa yhteiskunta ja sen olemassaolo perustuu laadittuihin lakeihin ja niiden noudattamiseen. Suomi-niminen yhteiskunta ei ole sosialisoitavissa! Olen sitä mieltä, että ne miljardimäärät jolla Saimaan alueen saisi vaihdettua euroihin, niitä euromääriä tuskin löytyy arabimaistakaan. Että näin!

Raimo Ihalainen

Kerimäki