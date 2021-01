Kiteen perusopetuksessa käyttöön kasvomaskit vuosiluokilla 6-9 – käytäntö koskee myös Kesälahden koulua

0

Siun soten alueella eletään koronaepidemian kiihtymisvaihetta ja sen vuoksi Kiteen perusopetuksessa otetaan käyttöön kasvomaskit vuosiluokilla 6-9. Käytäntöön siirryttiin maanantaina 11. tamikuuta. Käytäntö koskee myös Kesälahden koulua.

THL suosittelee kasvomaskin käyttöä koko maassa. Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa maskisuositus kosee myös toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä.

Perusopetuksessa lapset ja nuoret opastetaan maskien oikeaan käyttöön ja samalla perusopetuksen yksiköt opastavat koulukohtaisista maskikäytänteistä. Kiteen kaupunki huolehtii, että maskeja on oppilaiden käytössä riittävä määrä. Kaupunki seuraa tilannetta päivittäin ja mahdollisista uusista toimenpiteistä tiedotetaan.

Maskisuosituksesta huolimatta Siun Sote on vakuuttanut, että kouluun tuleminen on edelleen turvallista. THL:n tilastojen mukaan tartuntariski on koulussa mahdollisen altistumisenkin jälkeen edelleen selvästi pienempi kuin tartuntariski muissa korona-altistumistilanteissa.

Kiteen kaupunki korostaa, että perusopetuksen maskisuosituksen lisäksi kaikkia aikaisempia korona-ohjeita on edelleen erittäin tärkeää noudattaa myös perusopetuksen ulkopuolella.