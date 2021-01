Pohjois-Karjala edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa – tilannetta kuvataan arvaamattomaksi

0

Pohjois-Karjala on edelleen kokonaisuutena koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa ja tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi annetut suositukset ja rajoitukset pidetään voimassa toistaiseksi. Tilannetta arvioidaan viikoittain.

Siun soten alueellinen koronavirusepidemian tilannekuvatyöryhmä kokoontui torstaina 7. tammikuuta arvioimaan voimassa olevien suositus- ja rajoitustoimenpiteiden riittävyyttä.

– Koronavirustilanne alueella on arvaamaton. Työryhmä oli yksimielinen siitä, ettei suositusten ja rajoitusten höllentämiseen ole varaa ennen kuin epidemian suunta on paremmin nähtävissä, kertoo työryhmän puheenjohtajana toimiva toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Siun sotesta.

Joulu ja vuodenvaihde olivat tartuntamäärien suhteen rauhallisempia kuin pelättiin. Viikolla 52 Siun soten alueella todettiin kaikkiaan 24 koronavirustartuntaa ja viikolla 53 yhteensä 37 uutta tartuntaa. Kuluvalla viikolla torstaiaamuun mennessä uusia tartuntoja on todettu viisi.

Viikon 53 tartunnoista valtaosa liittyi joko Kiteen Kesälahden tartuntaketjuun tai ne olivat perhepiirissä saatuja tartuntoja, joissa tartunnat ja altistuneet ovat olleet nopeasti jäljitettävissä. Noin puolet tartunnoista todettiin jo karanteenissa olleilla henkilöillä ja tartuntojen alkuperä on pystytty selvittämään yli 90 prosentissa tapauksista. Karanteenissa on tällä hetkellä 75 koronavirukselle altistunutta henkilöä.

Koronavirustesteihin on kuitenkin hakeuduttu selvästi vähemmän kuin ennen lomaviikkoja. Kun aiemmin testejä on otettu keskimäärin 2800 viikossa, oli jouluviikon testimäärä noin 1960 ja vuoden viimeisellä viikolla testejä otettiin vain 1790.

– Tartuntojen jäljitys toimii tehokkaasti ja suositus- ja rajoitustoimenpiteillä on ollut merkitystä. Loppusyksyn kaltaisia laajoja altistumisia esimerkiksi harrastustoiminnassa ei enää ole tullut esille, summaa Kaipiainen tilannekuvan hyviä merkkejä.

– Koronatestien määrät ovat kuitenkin huolestuttavan matalat. Ehkä ihmiset ovat lomalla katselleet lieviä oireita pidempään kuin arkena, ja testiin hakeutuminen tulee mieleen vasta töiden ja koulujen alkaessa, jatkaa Kaipiainen epävarmuustekijöistä.

Huolestuttavaa on myös yli 60-vuotiailla todettujen tartuntojen määrän kasvu, joka näkyy sairaalahoitoa tarvinneiden koronapotilaiden määrän lisääntymisenä myös Pohjois-Karjalassa. Hoivakodeissa tartunnoilta on pitkälti vältytty, sen sijaan tartunnat on saatu perhepiirissä ja vapaa-ajalla.

– Jokaisen ikääntyvän henkilön itse sekä heidän läheistensä tulisi taas kerrata suojautumisohjeet ja miettiä omassa arjessaan, miten yhteyttä läheisiin voisi pitää turvallisesti. Epidemia ei ole ohi ja rokotukset ovat vasta alkumetreillä, muistuttaa Kaipiainen.

Pohjois-Karjalassa voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset ovat:

Itä-Suomen Aluehallintovirasto on kieltänyt kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.

Suositellaan alueellisesti yksityistilaisuuksien rajaamista 20 henkilöön edellyttäen turvavälien ja hygieniaohjeistuksien täyttymistä.

Kasvomaskien käyttöä suositellaan työpaikoilla, julkisissa sisätiloissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.

Suositellaan aikuisten ryhmäliikunnan ja ryhmissä tapahtuvan harrastustoiminnan välttämistä.

Suositellaan korkeakoulujen väliaikaista etäopetusta jatkettavan huomioiden välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.

Etätyösuositus aina kun mahdollista.

Suositellaan välttämään matkustamista kotimaassa ja ulkomailla.

Tilannekuvatyöryhmän antamat alueelliset suositukset ovat voimassa toistaiseksi ja Aluehallintoviraston kielto yli 20 hengen yleisötilaisuuksista 22.1.2021 saakka.