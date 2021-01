Pilkkikisojen toteutuminen epävarmaa rajoitusten vuoksi – Kala-Harrien uusi hallitus järjestäytyi ja kävi läpi lähiaikojen toimintaa.

Puruveden Kala-Harrien hallitus järjestäytyi ja puheenjohtajana jatkaa Pekka Kilpeläinen. Varapuheenjohtajana toimii Juhani Haikka, sihteerinä Anne Kansanen, taloudenhoitajana Sisko Parviainen ja ravintolavastaavana Juhani Haikka. Yhdistys valitsi Kilpeläisen seuran puheenjohtajaksi jo syyskokouksessaan viime vuoden puolella. Hallitukseen valittiin tuolloin varsinaisiksi jäseniksi Juhani Haikka, Anne Kansanen, Riitta Behm ja Auvo Kokkonen sekä varajäseniksi Markku Behm, Mika Huoman, Minna Kuusi ja Pertti Mustonen. Vuoden 2021 toimintaa leimaavat Kilpeläisen mukaan koronan tuomat rajoitukset. Ainakin yleisten pilkkikisojen toteutuminen on tällä hetkellä epävarmaa koko talven osata. – Tammikuulle kaavailtu, Sylkynjärvellä perinteisesti pidetty paikallinen kauden avauskilpailu jouduttiin nykyisten rajoitusten vuoksi yksiselitteisesti perumaan. Kerimäki-pilkin päivämäärä on 20.3. ja Ängervöisen iltapilkki 30.3. Näiden suhteen on vielä vähän toivoa, mutta riippuu täysin Aluehallintoviraston tapahtumarajoituksista, Kilpeläinen sanoo. Kala-Harrit muistivat lisäksi syyskokouksessa huomionosoituksilla seuran pitkäaikaisia aktiiveja, Vuokko ja Veijo Malista, sekä jakoivat kesän 2020 jäsentenvälisten kilpailuiden cup palkintopokaalit. Toiminnantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Silvennoinen ja Pertti Tervonen, varalla Matti Kosonen ja Tommi Hämäläinen. Piirikokouksiin edustajiksi valittiin Markku Behm, Mika Huoman ja Juhani Haikka. Puruveden Kalatalousalueen kokouksiin SVK:n edustajiksi seura valitsi piirille esitettäväksi Mika Huomania ja Pekka Kilpeläistä. Seuran jäsenmaksut ennallaan. Aikuisten osalta se 18 euroa, perhejäsenet 10 euroa ja nuoret 4 euroa. Kilpailuiden osallistumis- ja matkakustannuksien käytännöt pysyvät ennallaan.