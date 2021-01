Pääkirjoitus: Maltilla alkavaan vuoteen

0

Sananlaskun mukaan, joka vanhoja muistelee, sitä tikulla silmään. Sanotaan myös, että on tunnettava historiaa ymmärtääkseen nykypäivää.

Puruvesi aloittaa juttusarjan, jossa se esittelee 30 vuotta sitten lehdessämme julkaistuja juttuja. Pontimena vanhojen muistelulle on yksinkertaisesti se, että paluu menneeseen on hauskaa, viihdyttävää ja joskus myös opettavaista.

Monella lukijallamme on vielä hyvin muistissa vuoden 1991 asiat, ihmiset ja tapahtumat. Jokaisella sitä aikaa eläneellä on omat käsityksensä historian kulusta, mutta on mielenkiintoista nähdä, miten puolueeton paikallislehti on asiat lukijoilleen esitellyt. Toisaalta nuoremmalle polvelle jutut voivat tuoda uutta tietoa kotiseudun lähihistoriasta.

30 vuoden takaisiin tunnelmiin palaamme alkavan vuoden aikana vähintään kerran kuukaudessa.

Historian kulkuun ovat voimakkaasti vaikuttaneet erilaiset kulkutaudit, kuten espanjantauti, polio ja tuberkuloosi.

Lääketieteen kehitys ja rokotteet ovat tuoneet avun kulkutaudeista kärsiville kansoille ja rokotteesta odotetaan helpotusta myös koronaan, joka on pistänyt arkemme uusiksi ja joka on koitunut kohtaloksi jo sadoille suomalaisillekin.

Sairaanhoitopiirit Itä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa ovat päässeet aloittamaan rokotukset koronaa vastaan, ja jokainen vuorollaan tulee rokotuksensa saamaan. Koko kansaa koskeva rokotusohjelma ei kuitenkaan etene hetkessä, vaan meidän on vielä ainakin alkuvuonna elettävä oman aikamme kulkutaudin kanssa.

Huojentava tieto tässä tilanteessa on, että jokainen voi toimillaan estää taudin leviämistä. Vielä toistaiseksi tarvitaan malttia pysytellä kotona ja välttää kontakteja, jotka eivät ole välttämättömiä. Järkevästi eläen alkavasta vuodestakin voi jäädä hyvät muistot tuleville ajoille.

Merja Kuuramaa