Puruvesi SwimRun vetää: tällä hetkellä osallistujamäärä jo yli kolminkertaistumassa

Punkaharjulla kesäkuussa järjestettävän Puruvesi SwimRunin järjestäjät pääsivät yllättämään loppuvuoden kampanjoinnin tuloksista positiivisesti.

Tapahtumajärjestäjä, Matkailutila Naaranlahden Janne Hänninen kertoo, että tällä hetkellä osallistujamäärä on jo yli kolminkertaistumassa aiemmista vuosista: uintijuoksun pariin odotetaan ilmoittautumisten perusteella jo yli sataa osallistujaa.

Kun tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran kesäkuussa 2019, oli osallistujia 34 henkilöä. Tuolloin kilpailijoita saapui suomalaisten lisäksi myös Venäjältä ja Saksasta.

Viime kesänä tapahtumaa varjosti koronan tuoma epävarmuus, mutta kilpailu saatiin kuitenkin toteutumaan 30 osallistujan voimin.

– Tällä hetkellä ensi kesälle ilmoittautuneet ovat kaikki kotimaisia, Hänninen kertoo.

Hänninen toteaa, että ulkomaillakin kiinnostusta tapahtumaa kohtaan on ollut – tosin koronan vuoksi on vielä epävarmaa, päästäänkö sitä potentiaalia ensi kesänä hyödyntämään.

Osallistujamäärän kasvu kertoo Hännisen mukaan tulevaisuudenuskosta sen suhteen, että koronan kanssa pystytään elämään.

–Osallistujamäärän kasvu on iloinen uutinen osallistujien itsensä lisäksi myös meille järjestäjille, talkoolaisille ja yhteistyökumppaneille. Nyt aiempaa suurempi joukko pääsee hyödyntämään järjestelyjen eteen tehtyä työtä ja testaamaan Puruveden kirkasta vettä.

Koronan tuomat riskit on huomioitu myös ilmoittautumismaksuissa. Jos tapahtuma joudutaan viranomaissuosituksiin pohjautuen perumaan koronarajoitteiden takia, järjestäjä palauttaa osallistujien maksamat osallistumismaksut vähennettynä 10 euron käsittelymaksulla.

19.6. järjestettävässä tapahtumassa on tarjolla neljä eri sarjaa. Reilun 12 kilometrin mittainen Cute, 16 kilometrin Mono, sekä 23,5 kilometrin Duo Standard ja 40 kilometrin Duo Double.

Lopullisesti ilmoittautumismahdollisuus päättyy kesäkuussa, kaksi päivää ennen tapahtumaa.