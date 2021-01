Sosterin alueella yksi uusi koronatartunta – rokotukset edenneet hyvin

0

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterista kerrotaan, että pääkaupunkiseudulta joulun aikaan alkaneessa koronavirusketjussa todettiin eilen maanantaina yksi uusi tartunta.

– Näyte oli otettu 3.1.2021 karanteenissa jo olleelta henkilöltä eikä aiheuta lisätoimien tarvetta alueella.

Uusia tartuntaketjuja ei ole todettu, mutta joulun ja uuden vuoden ajan matkustelun vaikutuksia pitää vielä odottaa ensi viikonloppuun saakka taudin itämisaika huomioiden. Kaikkia, joilla on koronainfektioon sopivia oireita, suositetaan ottamaan herkästi yhteyttä Sosteriin koronatestiin pääsemiseksi.

Sosteri on edelleen epidemian perustasolla. Uusia tartuntoja alueen väestöllä on viimeisen kahden viikon aika todettu seitsemän ja ilmaantuvuusluku 14 vrk:n aikana/ 100 000 on 17,5.

– Vaikka oman alueemme tilanne on maltillinen, Suomen tasolla huolta herättää Iso – Britanniasta ja Etelä-Afrikasta levinneet koronaviruksen muuntomuodot, joita on jo todettu Suomessakin. Näissä seuraamme tarkasti STM:n ja THL:n ohjeita, sanoo johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen.

Rokotukset ovat Sosterin alueella edenneet hyvin. Keskussairaalan koronapotilaita hoitava henkilöstö saadaan rokotettua tällä viikolla ja loppuviikosta rokotuksia siirrytään tekemään palveluasumisen yksiköissä suunnitelman mukaan. Lisärokotteita Sosteriin saadaan ensi viikolla, sen jälkeen tulevien rokotteiden saapumisajankohta on vielä avoin.