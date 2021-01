Kiteen kaupungin palveluihin muutoksia koronatilanteen vuoksi – koulujen lähiopetus jatkuu ja ulkoliikuntapaikat ovat käytössä

0

Kiteen kaupunki muutti palvelujaan koronatilanteen vuoksi 5. tammikuuta alkaen. Kesälahdella sai jouluviikolla alkunsa laaja koronatartuntojen rypäs.

– Kaiken kaikkiaan todettuja tartuntoja on jo yli kaksikymmentä ja testauksia jatketaan edelleen. Mikäli oireita ilmenee, niin asukkaita kehotetaan hakeutumaan koronatestiin niin Kesälahdella kuin Kiteelläkin. Näin tartuntaketjut saadaan katkaistua ja altistuneet kartoitettua.

Kaupungin tiloissa aikuisten ja ikäihmisten harrasteryhmien toiminta keskeytetään 24. tammikuuta saakka. Keski-Karjalan kansalaisopiston toiminta keskeytetään ja kurssit jatkuvat maanantaina 25 tammikuuta.

Kesälahden kirjastossa ja asiointipisteessä on sallittu vain pika-asiointi.

– Varatut kirjat on mahdollista noutaa ja hyllystä hakea yksittäisiä kirjoja. Kaikessa muussa asioinnissa suositellaan käyttämään puhelinta tai sähköpostia.

Kesälahden koulun liikuntasalin ilta- ja viikonloppukäyttö on kokonaisuudessaan keskeytetty myös lasten ja nuorten ryhmätoimintojen osalta. Myös Kesälahden koulun kerhotoiminta on keskeytetty ja nuorisotila pidetään suljettuna.

– Nuorisotyötä Kesälahdella jatketaan muun muassa verkko- ja digialustoja hyödyntäen.

Kesälahden Paloaseman kuntosali on suljettu.

Kiteen keskustataajamassa uimahalli Vespeli on avoinna vain maanantaista perjantaihin. Lauantaisin Vespeli on suljettu 24.1. saakka. Saunatilat eivät ole käytössä. Uimahallin palveluita suositellaan ensisijaisesti vesi- ja terveysliikunnan tarvitsijoille.

Kiteen Jäähallin yleisöluisteluvuorot peruttu ja liikuntatoimen ikäihmisten ryhmät keskeytetään

– Ryhmät jatkuvat maanantaina 25.1.2021.

Kaupungin tiedotuksen mukaan lasten ja nuorten harrasteryhmät voivat halutessaan jatkaa toimintaansa Kiteen kaupungin tiloissa. Vespelin kuntosali pidetään toistaiseksi avoinna rajoitetuin osallistujamäärin.

Kiteen kaupungin alueen talviset ulkoliikuntapaikat ovat käytössä normaaliin tapaan. Turvavälit tulee kuitenkin huomioida myös ulkona liikkuessa.

Koulujen osalta tilanteesta on konsultoitu Siun Soten infektioyksikköä, ja saatujen selvitysten perusteella koulutyön ja varhaiskasvatuksen jatkaminen lähiopetuksena on turvallista.

– Koulutyö ja varhaiskasvatus jatkuvat siis normaalisti 7.1.2021 alkaen. Kiteen sivistystoimi seuraa tilannetta jatkuvasti ja reagoi siihen tarvittaessa.

Kertauksena muut Kiteen kaupungin alueella 24.1.2021 saakka voimassa olevat suositukset:

– Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset rajattava 20 henkilöön 22.1.2021 saakka.

– Suositellaan yksityistilaisuuksien rajaamista 20 henkilöön edellyttäen turvavälien ja hygieniaohjeistuksien täyttymistä.

– Kasvomaskien käyttöä suositellaan työpaikoilla, julkisissa sisätiloissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.

– Suositellaan sisätiloissa tapahtuva aikuisten ryhmäliikunta keskeytettäväksi.

– Suositellaan sisätiloissa tapahtuvissa liikuntaharrastuksissa maskin käyttöä kaikille yli 15-vuotiaille. Maskia ei tarvitse pitää urheilu-/liikuntasuorituksen aikana eikä pesu- tai pukeutumistiloissa. Ulkopuolisten oleskelua harrastetiloissa tulee välttää.

– Kiteen lukiossa on voimassa maskisuositus. Opiskelijoille suositellaan oman maskin käyttöä.

– Etätyösuositus aina kun mahdollista.

– Suositellaan välttämään matkustamista kotimaassa ja ulkomailla.

Kiteen kaupungintalon pääsisäänkäynti on toistaiseksi avoinna klo 9-15. Kaupungintalon muut ovet pidetään suljettuina. Kaupungin asiointipisteillä asioivia pyydetään käyttämään kasvomaskia. Asioiden hoitaminen kaupungin toimistoissa onnistuu myös puhelimitse tai sähköpostilla, ja asiointiajan voi varata ennalta soittamalla.

Kaikissa Kiteen kaupungin toiminnoissa noudatetaan viranomaismääräysten mukaisia kokoontumisrajoituksia, turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeistuksia. Kaupunki seuraa koronatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja reagoi siihen tarvittaessa. Ajankohtainen ohjeistus löytyy aina kaupungin verkkosivuilta.