Kipupotilas tarvitsee kuuntelijan – Suomen Kipu ry tarjoaa vertaistukea ja toimintaa, joka tähtää aktiiviseen ja sosiaaliseen elämään

Krooniseen kipuun johtavat syyt voivat olla moninaiset ja pitkäaikainen kipu on usein vaikeasti hoidettavissa.

– Kipu ei aina näy päälle päin ja sitä voi olla vaikea todentaa. Kivun tunteminen on myös hyvin henkilökohtaista. Joku kokee pienenkin kivun vaikeana, kun taas toinen kestää enemmän. Kroonikot ovat usein tottuneita elämään kovienkin kipujen kanssa, sanoo Suomen Kipu ry:n varapuheenjohtaja Ritva Johansson.

Suomen Kipu ry on valtakunnallinen, kipupotilaiden ja heidän läheistensä etu- ja yhteistyöjärjestö, joka on toiminut vuodesta 1992 lähtien. Yhdistyksellä on eri puolilla maata 38 vertaistukiryhmää.

– Savonlinnan seudullakin on toiminut kipupotilaiden vertaistukiryhmä, joka sittemmin hiipui pois, Suomen Kipu ry:n aluekoordinaattori Arto Hannolin sanoo. Hän toivoo, että vertaistukiryhmä perustettaisiin seudulle uudelleen.

Arto Hannolin on jo vuosikymmeniä viettänyt vapaa-aikaansa Savonrannan loma-asunnollaan ja hän on yhdistyksen aluevastaava ja vertaistukiryhmän vetäjä Helsingissä. Hannolin tarjoutuu auttamaan toiminnan käynnistämisessä Savonlinnaan, mikäli ryhmälle löytyy sopiva vetäjä.

Tarvetta vertaistukitoiminnalle varmasti on, sillä kipupotilaita on paljon ja heillä on tarve päästä puhumaan asioista.

Kenenkään ei pitäisi jäädä yksin ongelman kanssa, mutta toisaalta perheen jäseniä ja muita läheisiä ei pitäisi rasittaa kohtuuttomasti.

– Itse en ainakaan halua levittää pahoinvointia lähipiiriin, Hannolin sanoo.

Vertaistukiryhmä toimii kipupotilaalle tärkeänä tukiverkoston osana ja sen toimintaan voi osallistua, vaikka ei olisikaan yhdistyksen jäsen.

Arto Hannolin tuntee hyvin Savonrannan ja Kerimäen seutua. Hän arvioi, että esimerkiksi Kerimäen Pysäkiltä voisi löytyä sopiva paikka vertaistukiryhmän kokoontumisille.

Vertaistukitoiminta on Suomen Kipu ry:n tärkein toimintamuoto. Kipupotilaiden edunvalvontaa yhdistys pyrkii hoitamaan lukuisten yhteistyötahojensa kautta. Yhteistyöverkostoon kuuluu esimerkiksi lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sekä lääkäriseura Duodecim.

Ritva Johanssonin mukaan kivunhoito Suomessa on melko hyvin hoidettu, mutta parannettavaa toki on ja sairaanhoitopiirien kesken on eroja.

– Tarvitaan vain yksi lääkäri, joka on kiinnostunut kivunhoidosta, niin tämä saa paljon aikaan, Ritva Johansson sanoo. Hänen mukaansa Suomessa on muutamia lääkäreitä, jotka ovat omistautuneet kivunhoitoon ja ovat saaneet kansainvälisestikin katsoen merkittäviä tuloksia aikaan. Kivunhoidon osaamista lienee eniten pääkaupunkiseudulla, mutta pienissäkin sairaanhoitopiireissä voi tilanne olla hyvä, mikäli siellä on kivun hoitoon omistautuneita lääkäreitä.

Koronavuosi 2020 on ollut Suomen Kipu ry:n vertaistukitoiminnalle vaikea. Ryhmät ovat toimineet supistetusti tai siirtyneet verkkoon. Samaan aikaan on nähty, että toiminnalle on suuri tarve.

– Kipupotilas jää usein yksin, mutta näin ei tarvitse olla. Apua on saatavissa ja Suomen Kipu ry pystyy neuvomaan ja auttamaan avun lähteille, Johansson sanoo. Hän kannustaa ottamaan yhteyttä yhdistykseen kroonisen kivun hoitoon liittyvien ongelmien kanssa.

– Me pystymme ohjaamaan oikeaan suuntaan ja avun lähteille.

Yhdistykseen kannattaa myös ottaa yhteyttä, mikäli vertaistukiryhmän perustaminen tai ryhmään osallistuminen kiinnostaa.

https://www.suomenkipu.fi/

Kirjoittaminen auttaa eteenpäin

Krooniseen kipuun voi johtaa hyvin monet syyt, esimerkiksi tules-ongelmat, CRPS-oireyhtymä tai migreeni.

Arto Hannolin on elänyt kipujen kanssa sen jälkeen kun häneltä leikattiin kasvain aivolisäkkeestä syksyllä 2014.

– Yli kuuteen vuoteen ei ole ollut ainoatakaan kivutonta päivää, vaan kivun kanssa on pitänyt oppia elämään. Kivun kanssa ei kuitenkaan kannata tottua elämään, koska se varoittaa tietyistä asioista, Hannolin sanoo.

Kipupotilas oppii ymmärtämään, milloin hänen oireensa ovat tuttua ja ”normaalia” kipua ja milloin se on jotain muuta.

Hannolinilla on takanaan pitkä voimanostajan urheilu-ura, joka on vaihtunut painiin kipuoireiden kanssa.

– Jokainen kipupotilas joutuu etsimään omat selviytymiskeinonsa, hän sanoo. Vertaistuki on Hannolinille ja monelle muulle erittäin tärkeää ja sen pariin kannattaa hakeutua.

Myös kirjoittaminen on jo vuosikausia avannut Arto Hannolinille väylän tuntojensa purkamiseen. Hän kirjoittaa ahkerasti omalle blogisivustolleen, jossa käsitellään muun muassa kivun hoitoon liittyvä asioita. Hannolinin blogit löytyvät osoitteesta Vuodatus.net Karhukuninga arto,hannolin