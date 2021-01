Kesälahden tartuntaryppäässä todettu useita uusia koronavirustartuntoja – Pivangassa jouluviikolla ja sen jälkeen asioineita kehotetaan tarkkailemaan oireitaan

0

Siun soten toiminta-alueella todettiin uudenvuoden aaton ja uudenvuodenpäivän aikana yhteensä 25 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat keskittyvät Kiteen kaupungin alueelle ja uusista tartunnoista kaikkiaan 18 liittyy Kesälahdella sijaitsevan ravintola Pivankan tartuntaryppääseen.

Tartuntaketju alkoi selvitä jouluviikolla, mutta sen alkuperä on jäänyt tuntemattomaksi.

Ravintola Pivankassa Kesälahdella viime ja tällä viikolla asioineita henkilöitä kehotetaan tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan lievissäkin oireissa koronavirustestiin. On tärkeää, että testeihin hakeudutaan mahdollisimman nopeasti myös viikonloppuna ja pyhäpäivinä, jotta tartuntaketjut saadaan katkaistua ja altistuneet kartoitettua.

Muista tartunnoista valtaosa on perhetartuntoja, joissa useampi saman perheen jäsen on sairastunut. Tartuntojen taustalla on matkoja koti- ja ulkomailla.

Kaikkien tartunnan saaneiden henkilöiden lähikontaktit on kartoitettu ja altistuneet asetettu karanteeniin. Noin puolet tartunnoista on todettu jo karanteenissa olleilla henkilöillä. Kaikkiaan Siun soten alueella on tällä hetkellä noin 170 henkilöä karanteenissa koronavirukselle altistumisen takia.

Uudenvuoden seudun tartunnoista viisi on todettu yli 70-vuotiailla henkilöillä. Ikäihmisillä on muita ikäluokkia suurempi riski sairastua vakavaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Ikäihmisten ja riskiryhmien suojaaminen koronavirustartunnoilta on siksi erityisen tärkeää.

– Koronavirus tarttuu jo muutama päivä ennen oireiden alkamista. Siksi kannattaisi välttää kaikkia ylimääräisiä lähikontakteja ja viettää lomakautta vain lähipiirin kanssa. Vierailemista ikäihmisten ja riskiryhmien luona pitäisi jokaisen harkita tarkkaan, sillä ennalta ei kukaan voi tietää, sairastuuko, muistuttaa ylilääkäri Jukka Heikkinen Siun sotesta