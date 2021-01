Lukijalta: Sosterille asetettu säästötavoite vaarantaa kuntalaisten lähipalvelut

0

Savonlinnan kaupunginvaltuuston joulukuun kokous laittoi kuntalaisen ajattelemaan onko kaikilla valtuutetuilla asiantuntemusta sekä vastuuta luottamustehtävän hoitamisesta.

Otetaan esimerkiksi Savonlinnan kaupungin talousarvioon sisältyvä kahdeksan miljoonan kustannustason säästötavoite sosiaali- ja terveyspalveluista Itä-Savon sairaanhoitopiirille vuosille 2021–2022.

Yllättävää on se, ettei talousarviossa ollut kohdennettu sitä, mistä säästöt otetaan ja mikä vaikutus sillä on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden toteuttamisessa.

Tuo kahdeksan miljoonan säästövaatimus on kohtuuton, koska se toteutettuna vaarantaa kuntalaisten hoitotason merkittävästi riskirajalle.

Onko Keskustan tavoite sulkea Savonrannan, Punkaharjun sekä Kerimäen terveysasemat sekä laittaa Savonlinnan haja-asutusalueen kuntalaiset kahdeksan miljoonan euron säästötavoitteen maksajiksi.

Sopinee kysyä nyt mikä puolue on asettanut tavoitteeksi pitää maaseutu asuttuna?

Keskusta on ”ratsastanut” tällä vaalitavoitteella monet kunta sekä eduskuntavaalit.

Tosin huonolla menestyksellä, kun pääministeripuolueena tilastotietoihin viitaten muuttoliike maaseudulta pääkaupunkiseudulle on tapahtunut keskusta enemmistö hallituksen aikana.

Kaikkien palveluiden keskittäminen suuriin asutuskeskuksiin ei anna enää nuorille edellytyksiä rakentaa tulevaisuutta haja-asutusalueelle.

Sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatuksen-, koulutuksen – sanelevat ensisijaisesti asuinpaikkakunnan valinnan.

Savonlinnassa väestö on vanhusvoittoinen, joten heidän kohdalleen asettuneen etusijalle sote-ja terveyspalvelut sekä niiden saatavuus.

Kuntalaisena olen huolestunut erityisesti vanhusväestön hoitotason heikkeneminen säästöjen aikaan saamiseksi ja vaikutukset sotelähipalveluiden saatavuuteen.

Jaakko Kupiainen

Punkaharju