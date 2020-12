Korona saapui junalla Savonlinnaan tapaninpäivänä

0

Sairastunut on ulkopaikkakuntalainen henkilö, joka on tullut vierailulle Savonlinnaan 26.12.2020. Hän on käyttänyt maskia matkan ajan ja paluumatka Helsinkiin on tehty henkilöautolla. Tapaus ei liity Savonrannan tartuntaketjuun.

Positiivinen näytetulos saatiin 31.12.2020. Tapauksen johdosta karanteeniin on asetettu viisi henkilöä, joista paikkakuntalaisia on kolme ja ulkopaikkakuntalaisia kaksi.

Sairastunut henkilö on matkustanut tartuttavuusaikana junalla Helsingistä Savonlinnaan lauantaina 26.12.2020:

Juna: Helsinki – Parikkala – Savonlinna