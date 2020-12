Hartauskirjoitus: Mikä on juuri minulle?

0

Huomenna on jo vuosi 2021. Etsin Raamatusta matkaevästä uuden vuoden alkaessa. Mistä tietää jonkin raamatunkohdan olevan itselle tarkoitettu? Keille Raamatun lupaukset Jumalan hyvyydestä, armosta ja rakkaudesta on tarkoitettu?

Vanhassa testamentissa ne on osoitettu Jumalan kansalle ja Uudessa testamentissa sen ajan kristityille, uuden liiton valitulle kansalle.

Me olemme sitä samaa kansaa; siis lupaukset kuuluvat myös meille. Sekä vanhan että uuden liiton kansa, me mukaan lukien, tarvitsee myös Jumalan antamia elämänohjeita, käskyjä ja varoituksiakin, ettemme toimisi Jumalan tahtoa vastaan emmekä luopuisi uskosta. Tarvitsemme varoituksia, ettemme lähtisi omille teillemme. Vielä enemmän tarvitsemme Raamatun lupauksia, että vaikka tulee harha-askelia, Vapahtajan luokse saa aina palata. Saan tarttua esimerkiksi siihen Jumalan sanan lupaukseen, että sitä, joka tulee Jeesuksen luo, hän ei aja pois. Vapahtaja on meistä rukousetäisyyden päässä.

Raamattua kannattaa lukea rukoillen ja omaan elämään soveltaen. Raamatusta löytynyt jae voi antaa tietyssä elämäntilanteessa vahvistuksen ratkaisulle, jonka puolesta on rukoillut. Esimerkiksi Psalmien äärellä voi rukoilla. Psalmeista löytyy sanoja hyvin monenlaisiin elämäntilanteisiin ja rukoilija voi näin liittyä Psalmien rukoilijoiden vuosituhantiseen ketjuun. Silloin myös varmasti rukoilee Jumalan tahdon mukaan, koska Psalmien sanat ovat Jumalan omia sanoja. Jumalan lupaukset Raamatussa kuuluvat myös meille. Lukekaamme matkaevääksemme vuodelle 2021 niitä Jumalan hyviä lupauksia, rohkaisun, lohdutuksen ja toivon sanoja, joita Raamattuun on talletettu meitäkin varten!

Kirjoittaja on Enonkosken aluekappalainen