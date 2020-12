Tiistaina todettiin yksi uusi koronavirustartunta Sosterin alueella – henkilö asioinut joulun aikaan Savonrannalla

0

Kyseessä on pääkaupunkiseudulta koitoisin oleva henkilö, joka on ollut joulun aikana Savonlinnassa. Positiiviseksi osoittautunut näyte otettiin maanantaina 28.12. ja vastaus saatiin illalla 29.12.

Sairastunut on eristyksessä kotioloissa ja tartunnanjäljityksessä on paljastunut 13 altistunutta, jotka on asetettu karanteeniin.

Sairastunut on asioinut tartuttavuusaikana seuraavissa paikoissa ja hän on käyttänyt maskia.