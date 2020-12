Sosteri saanut pienen erän koronavirusrokotetta – ensimmäiset rokotukset tänään

0

Keskiviikkona 30. joulukuuta saapunut erä on vielä pieni ja rokotteita siinä on 485:lle henkilölle riittävä määrä.

Comirnaty-merkkiset rokotteet ovat Pfizer -BioNTechin valmistamia ja niitä säilytetään syväjäässä -70 asteessa. Rokottamisjärjestyksen THL on ohjeistanut hyvin tarkasti. THL:n ohjeen mukaisesti rokottaminen Sosterissa alkaa koronaviruspotilaita hoitavasta henkilöstöstä ja rokotukset päästään aloittamaan 30.12.2020.

– Nyt ensivaiheessa rokotteen saavat työntekijät, jotka työssään hoitavat koronapotilaita eli esimerkiksi päivystyksessä, ensihoidossa, infektioasemalla ja osasto 4A:lla työskentelevä henkilökunta sekä päivystävät lääkärit, perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri Veikko Karvanen kertoo.

Kullekin rokotettavalle on varattava kaksi annosta rokotetta. Tehosterokote annetaan, kun ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut kolme viikkoa. Syväjäästä pois otettu laimentamaton rokote säilyy viisi vuorokautta jääkaappilämpötilassa ja laimennettu rokote 6 tuntia huoneenlämmössä. Tämän vuoksi rokottamiselle on erityisen tarkat suunnitelmat, jotta rokotetta ei mene hukkaan.

– Aivan keskeistä on, että jokainen rokotettava saapuu annetulle ajalle. Jos aika ei sovi, se tulee perua ajoissa, jotta aika voidaan antaa toisille, kertoo Sosterin infektiolääkäri Eija Ruotsalainen

Kun rokotteita saadaan lisää, rokottaminen etenee Sosterin alueen palveluasumisen henkilökuntaan ja asukkaisiin, sekä tämän jälkeen alueen väestöön. Alueen väestön rokottaminen alkaa riskiryhmistä.