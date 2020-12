Lukijalta: Puruveden veden pinnan korkeudesta ja vähän muustakin jouluna 2020

0

Puruvesi on osa Saimaata. Puhutaan myös Suur-Saimaasta. Se on neljänneksi suurin järvi, siis makean veden allas Euroopassa.

Saimaan pinnan vaihteluista on tarkka tieto (seuranta) vuodesta 1847: Lauritsalan asteikko!

Lauritsalan ja Pihlajaveden, Savonlinnan alapuolisen asteikon veden pinnan korkeuksien ero 24.12.2020 oli 14 cm (76,06 -76,20) nyt käytössä olevalla asteikolla.

Eri asteikoita (N43, NN, N60, N2000 jne.) on ollut aikojen saatossa useita. Veden pinnan korkeudet eri asteikoiden sisällä ovat olleet kuitenkin vertailukelpoisia keskenään koko Saimaan alueella.

Päivittäisiin muutoksiin vaikuttaa moni asia: sulamis- ja sadevedet, virtaamat, tuulet jne. Eivätkä vuodetkaan ole tässä suhteessa ”veljiä keskenään”. Esimerkiksi Oravissa veden pinnan korkeus 24.12.2020 oli 76,16. Siis 4 cm alempana kuin Savonlinnan alapuolinen veden pinnan korkeus. Tavallisesti Savonlinnan yläpuolisen ja alapuolisen asteikon ero on muutamia senttejä.

Puruveden veden pinnan korkeutena voidaan siis käyttää Savonlinnan alapuolisen asteikon lukemaa. Vuodesta 1847 tähän päivään ylimmän ja alimman havainnon ero on ollut 3,33 metriä!

Ylin lukema 77,65 on tulvakesältä 1899 ja alin 74,32 kuivalta sota-keväältä 1942.

Huomioitavaa on, että Vuoksen vapaa uoma padottiin vuonna 1929.

Patoamisen, voimalaitosten rakentamisen sekä viime sotien jälkeisten sopimusten Neuvostoliiton ja Venäjän kanssa on pyritty tasoittamaan Saimaan tulvahuippuja ja toisaalta nostamaan poikkeuksellisen matalia veden korkeuksia.

Myös Saimaan kanavan kautta tapahtuva rahtilaivaliikenne on osaltaan vaikuttanut päätöksiin.

Suomen ja Venäjän välinen valtiosopimus Saimaan juoksutuksesta pyrkii pitämään veden pinnan korkeuden noin +/- 50 cm ajankohdan vuosittaisesta keskiveden korkeudesta!

Keskiveden korkeuden vuosittainen vaihtelu (tammikuu-joulukuu) on kuitenkin noin 90 cm.

Saimaan vedenpinta (myös Puruvesi) siis pyritään pitämään edellä mainituissa rajoissa Tainionkosken ja Imatrankosken juoksutuksilla. Saimaan kanavan vaikutus veden pinnan korkeuteen on niin vähäinen, ettei sitä laskelmissa ja suunnitelmissa huomioida.

Jos veden pinnan korkeuden tai juoksutusten säätämiseksi joudutaan niin sanottuihin poikkeusjuoksutuksiin, on Suomen valtion korvattava Venäjälle energian menetyksistä (Vuoksen vesivoimalat) ja muista veden korkeuden vaihteluista aiheutuvat vahingot. Suomen puolella sijaitseville voimalaitoksille ei korvausta makseta.

Tähän käytin aineistoa ”omista arkistoista” sekä netistä saatavilta sivuilta. Lisäksi vuonna 1994 toimitetusta Vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisusta ”Ympäristön tila Mikkelin läänissä” sekä Saimaan seudun luonnonsuojeluväen 11. vuosijulkaisusta ”Saimaan Luola 1995”.

Siitä ja vähän muustakin! Esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja Saimaan juoksutusten vaikutuksista Saimaannorpan elinolosuhteisiin 30 vuoden takaa tähän päivään.

Seppo Kupiainen

Kirjoittaja on punkaharjulainen vesi-insinööri vuosimallia 1975 (WTO) ja on asunut lähes 70 vuotta ”jollakin rannalla” Puruvettä.