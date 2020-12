Koronapositiivinen henkilö on saattanut altistaa linja-automatkustajia välillä Helsinki-Savonlinna

0

Sosterin ulkopuolella asuva henkilö on todettu koronapositiiviseksi sunnuntaina 27.12.2020. Hän on tartuttavuusaikana matkustanut S. Kososen bussilla Helsingistä Savonlinnaan sunnuntaina 27.12.2020 klo 15.00-19.55. Hän on käyttänyt kasvomaskia koko matkan ajan.

Sosteri kehottaa samassa bussissa matkustaneita seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatestiin, jos ilmaantuu pieniäkin koronavirukseen viittaavia oireita.

Aiemmin joulunpyhien aikaan Sosterin alueella todettiin yksi koronaviruksen kantaja. Tapaus todettiin tapaninpäivänä 26.12. ja tartunta oli peräisin todennäköisimmin Vuokatista.