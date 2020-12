Kirkon keskusteluapu päivystää joulunakin

0

Tänä vuonna suomalaisten joulunviettoon liittyy monenlaisia tunteita, kun sosiaalisia kontakteja on suositeltu vähentämään. Monia painaa huoli tulevaisuudesta ja läheisten hyvinvoinnista.

Yksinäisyyden tunne voi korostua juhlapyhien aikaan.

Henkistä taakkaa voi keventää ottamalla yhteyttä Kirkon keskusteluapuun.

Kirkon keskusteluavun päivystäjille voi purkaa huolia ja ahdistusta.

Keskustelut ovat luottamuksellisia. Päivystäjät ovat sitoutuneet vaitioloon.

Kirkon keskusteluavun palveleva puhelin on auki joka ilta, myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä.

Palvelevan puhelimen numeroon 0400 221 180 (pvm/mpm) voi soittaa kello 18–24 välisenä aikana.

Palveleva chat on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12–20.

Chat-keskustelun voi aloittaa osoitteessa evl.fi/kirkonkeskusteluapu/chat.

Verkossa on lisäksi mahdollisuus jättää nimetön viesti ympäri vuorokauden.

Päivystäjät vastaavat viesteihin muutaman päivän kuluessa.

Keskusteluapuun saa yhteyden myös perinteisellä kirjeellä.

Palvelu on valtakunnallinen ja toimii suomeksi ja ruotsiksi.

Ruotsinkielisen palvelun nimi on Kyrkans samtalstjänst, ja sen yhteystiedot löytyvät osoitteesta evl.fi/kyrkanssamtalstjanst.

Kirkon keskusteluavun päivystäjät ovat kirkon työntekijöitä ja koulutettuja vapaaehtoisia.

Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Päivystäjä ei näe käyttäjän henkilöllisyyttä. Soittajan puhelinnumero ei näy vastaajalle.

Puheluja ei nauhoiteta eikä keskusteluja tallenneta.

Mitään henkilökohtaisia tietoja ei jää muistiin.

Kirkon keskusteluapu on Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan (PuhEet) jäsen.

Myös monet seurakunnat ovat ilmoittaneet omia puhelinnumeroita, joista saa keskusteluapua.

Lue lisää seurakuntien omilta verkkosivustoilta.