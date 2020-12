Hartauskirjoitus: Mielipiteeni Jumalasta

0

Jumala oli luvannut Israelin kansalle messiaan, eli pelastajan. Näin ollen juutalainen kansa ja erityisesti kirjanoppineet olivat lukeneet hartaasti kirjoituksia ja odottaneet kiihkeästi messiaan syntymää jo kauan.

Ja niin kävi, yhtenä päivänä tämä kauan odotettu messias syntyi maailmaan ja ennustukset täyttyivät. Kaikki kävi juuri niin kuin kirjoituksissa oli sanottu. Jeesuksen syntymässä, elämässä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa täyttyivät profeettojen ennustukset, mutta siitä huolimatta kirjanoppineet, ne häntä kipeästi kaivanneet ja odottaneet, eivät nähneet Jeesuksessa messiasta vaan öykkärin.

Miksi he olivat hengellisesti sokeita? Minusta vaikuttaa siltä, että he olivat tulleet odotustensa ja mielikuviensa vangiksi. Ja nyt kun Jumalan poika oli heidän silmiensä edessä, hän ei ollut sellainen, joka olisi vastannut heidän toiveitaan ja mielikuviaan. Jeesus oli pettymys. Ja sen sijaan heille, jotka eivät osanneet odottaa, Jeesus antoi enemmän kuin he osasivat unelmoida.

Myös meillä tämän päivän ihmisillä on odotuksia ja mielipiteitä Jumalasta. Meillä on mielipiteitä siitä, millainen Jumala on ja meillä on odotuksia siitä, miten hänen tulee meidät kohdata. Pystymmekö me ottamaan Jumalan vastaan sellaisena kuin hän haluaa tulla vastaanotetuksi vai jäämmekö mekin omien haaveidemme sokaisemiksi?

Jumala ei ole meidän mielikuvituksemme tuotosta eikä hän tullut maailmaan täyttämään meidän toiveitamme. Jos me haluamme seurata häntä meidän on hyväksyttävä se, että hän on meidän ymmärrystämme ylempi. Hänen seuraamisessaan on kyse omien ajatusten ja odotusten kyseenalaistamisesta ja Jumalan tielle nöyrtymisestä. Mutta se on hyvä tie.

Joulun sanoman äärellä meillä on kuitenkin vain kiitollisen ihmettelijän osa. Suuri Luoja Jumala suostui tulemaan ihmiseksi. Hän tuli pieneksi, avuttomaksi ja alastomaksi vauvaksi, joka vetää puoleensa rakkautta. Kun katsoo vastasyntynyttä elämän suuret kysymykset väistyvät ja on vain tämä hetki ja se on hyvä.

Kirjoittaja on Savonlinnan seurakunnan johtava kappalainen