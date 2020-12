Yksi uusi koronatartunta Sosterissa – tartuntavaaraa ollut myös Kerimäellä

0

Tartunta on todettu keskussairaalan työntekijällä. Tapaukseen liittyen seitsemän henkilöä on asetettu karanteeniin, joista kolme on Sosterin työntekijöitä.

Varotoimena Sosterissa testataan koko tartunnan saaneen henkilön työyhteisö sekä potilaat, jotka ovat olleet tekemisissä työntekijän kanssa. Työntekijä on ollut asianmukaisesti suojautuneena työssä.

– Nyt kun pitkät pyhät ovat tulossa, testaaminen on varotoimi potilasturvallisuuden ja henkilöstösuunnittelun vuoksi, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen

Koronapositiivinen henkilö on asioinut maskin kanssa tartuttavuusaikana seuraavasti:

Perjantai 18.12.2020

Motonet Savonlinna klo 12.25 – 12.35

Citymarket Savonlinna klo 12.35 – 13.05

H&M Savonlinna klo 13.05 – 13.25

Lindex Savonlinna klo 13.25 – 13.35

Tokmanni Kerimäki klo 14 – 14.15

R-kioski Kerimäki klo 14.15 – 14.20

K-Market Sairanen Kerimäki klo 14.20 – 14.30

Lauantai 19.12.2020

Prisma Savonlinna klo 16.30 – 17.30

Yliopiston apteekki klo 17.45 – 18.00

Koronaviruksen leviämisvaihe Itä-Savossa on perustasolla. Viikolla 50 ja 51 todettiin yhteensä neljä tartuntaa. Tartuntaketjut on jäljitetty ja lisätartuntoja niistä ei ole tullut.

Sosterin alueen viimeisin positiivinen koronavirustartunta todettiin maanantaina 21.12.2020. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä neljä. Ilmaantuvuusluku on näin ollen 10 (viikot 50 ja 51).

Viikolla 50 Sosterissa otettiin yhteensä 686 testiä, joista positiivisia oli 0,6 prosenttia. Viikolla 51 testejä otettiin 498, joiden joukossa ei ollut positiivisia tuloksia.

Kaikkia Britanniasta 7.12.2020 jälkeen tulleita kehotetaan ottamaan yhteyttä Sosteriin ja tulemaan testiin, olipa koronatartuntaan sopivia oireita tai ei. Näin kehotetaan toimimaan, vaikka olisi otettu jo 1 tai 2 testiä.

Edelleen suositellaan välttämään yli 10 hengen kokoontumisia yksityisyystilaisuuksissa. Joulusesongin aikana ulkopaikkakunnilta Itä-Savon alueelle saapuville vieraille, kuten nuorille aikuisille ja opiskelijoille, suositellaan mahdollisuuksien mukaan 10 vuorokauden omaehtoisen karanteenin pitämistä ennen matkustamiseen lähtemistä. Suositellaan edelleen valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti, että vältetään vapaa-ajan matkustamista leviämis- tai kiihtymisvaiheessa oleviin kaupunkikeskuksiin. Samoin harkitsemaan tarkasti vierailuja näiltä alueilta.

Alueella on käytössä laajennettu maskisuositus. Maskeja suositellaan käytettäväksi aina, kun turvavälejä ei pysty pitämään, kuten kaupassa asioidessa, joukkoliikenteessä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Lisäksi maskia suositellaan käytettäväksi toisen asteen oppilaitoksissa, kuten lukioissa, ammattikouluissa ja korkeakouluissa. Alueellista maskisuositusta arvioidaan seuraavan kerran alueen tautitilanteen mukaan 12.1.2021.

Koronavirustaudin esiintyvyyden vuoksi Sosteri vahvasti suosittelee harkitsemaan vierailuja potilaiden luona sairaalan vuodeosastoilla, terveyskeskuksen kuntoutusosastoilla ja palveluasumisen yksiköissä, pois lukien kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat. Ennen vierailuja on aina syytä olla yhteydessä yksikön henkilökuntaan. Vierailuohjetta tarkastellaan seuraavan kerran 12.1.2021.

Valtioneuvosto on antanut julkiselle sektorille valtakunnallisen etätyösuosituksen, jota tarkastellaan seuraavan kerran ennen vuoden vaihdetta.