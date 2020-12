Keräyksellä apua tulipalossa kotinsa menettäneelle perheelle

0

Kotimaanapu-nettisivustolla on käynnissä keräys, jolla haetaan apua Savonlinnan seudulla kotinsa tulipalossa menettäneelle perheelle.

Tietojen mukaan kyseessä on alkuviikosta Savonrannalla sattunut tulipalo, josta ei aiheutunut henkilövahinkoja, mutta palo tuhosi täysin ison talon.

Kotimaanavun varoin tehtävä paikallinen avustustyö toteutetaan Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyön kautta.

Savonlinnan seurakunnan diakoniatyöntekijä Marja Mustonen koordinoi Savonlinnan seurakunnan alueella keräyksiä.

Torstaina Kotimaanapu-sivustolla käynnistyneen keräyksen tavoitesummaksi oli alunperin asetettu 5 000 euroa. Summa täyttyi nopeasti. Keräykseen pystyy silti lahjoittamaan vielä rahaa. Keräyssivuston mukaan keräyksessä oli torstai-iltaan mennessä kasassa 12 275 euroa.

– Palveluun piti asettaa joku tavoitesumma, mutta todellisuudessa avuntarve on paljon tuota 5 000 euroa suurempi. Eihän sillä voi uutta kotia rakentaa, toteaa diakoniatyöntekijä Marja Mustonen.

Kotimaanapu auttaa hädänalaisia suomalaisia ja Suomessa asuvia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Kotimaanavun kautta voit auttaa joko vapaaehtoistyöllä tai tekemällä rahalahjoituksen.

Apu menee perille diakoniatyöntekijöiden välittämänä ihmiseltä ihmiselle.

Paikallinen tulipaloperheen avustuskeräys löytyy Kotimaanapu-sivustolta nimellä Pikaisesti perheelle apua!

Kuka tahansa voi osallistua keräykseen itse valitsemallaan summalla.

Kotimaanapu-sivustolla on käynnissä myös muita paikalliskeräyksiä. Kaikki Savonlinnan seudun keräykset löydät Kotimaanapu.fi-sivuston karttapalvelusta.