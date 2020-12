Sosterin alueen viimeisin positiivinen koronavirustartunta todettiin viikko sitten

0

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri tiedottaa, että sen alueella viimeisin positiivinen koronavirustartunta on todettu tiistaina 8. joulukuuta. Kahden viimeisen viikon aikana tartuntojen määrä on on yhteensä seitsemän. Ilmaantuvuusluku on näin ollen 17,5. Tartuntaketjujen jäljitettävyys on lähes 80 prosenttia.

Viikolla 49 Sosterissa otettiin yhteensä 522 testiä ja viime viikolla testejä tehtiin 686 kappaletta. Molemmilla viikoilla positiivisten tulosten osuus on prosentteina 0,6.

Koronaviruksen leviämisvaihe Itä-Savossa on perustasolla.

– Viikolla 50 todettiin neljä tartuntaa, joista kolme kirjautui Sosterin alueelle. Kaikki tartunnat olivat samassa ketjussa. Karanteeniin asetettiin yhteensä 62 henkilöä, sairaanhoitopiiristä kerrotaan.

Alueella suositellaan edelleen välttämään yli 10 hengen kokoontumisia joulun ajan yksityistilaisuuksissa. Ulkopaikkakunnilta tänne jouluksi saapuvia suositellaan mahdollisuuksien mukaan olemaan 10 vuorokautta omaehtoisessa karanteenissa ennen kuin lähtee matkalle Itä-Savoon.

– Suositellaan edelleen valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti, että vältetään vapaa-ajan matkustamista leviämis- tai kiihtymisvaiheessa oleviin kaupunkikeskuksiin. Samoin harkitsemaan tarkasti vierailuja näiltä alueilta.

Alueella on käytössä laajennettu maskisuositus. Maskeja suositellaan käytettäväksi aina, kun turvavälejä ei pysty pitämään, kuten kaupassa asioidessa, joukkoliikenteessä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Lisäksi maskia suositellaan käytettäväksi toisen asteen oppilaitoksissa, kuten lukioissa, ammattikouluissa ja korkeakouluissa. Alueellista maskisuositusta arvioidaan seuraavan kerran alueen tautitilanteen mukaan 12.1.2021.

Koronavirustaudin esiintyvyyden vuoksi Sosteri vahvasti suosittelee harkitsemaan vierailuja potilaiden luona sairaalan vuodeosastoilla, terveyskeskuksen kuntoutusosastoilla ja palveluasumisen yksiköissä, pois lukien kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat. Ennen vierailuja on aina syytä olla yhteydessä yksikön henkilökuntaan. Vierailuohjetta tarkastellaan seuraavan kerran 12.1.2021.

Valtioneuvosto on antanut julkiselle sektorille valtakunnallisen etätyösuosituksen, jota tarkastellaan seuraavan kerran ennen vuoden vaihdetta.