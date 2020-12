Maaseudun yrityksistä pidettävä huolta – Savonrannan yrittäjien uusi vetäjä Allan Ruotsalainen uskoo luonnon vetovoiman kasvuun

0

Keskittämisellä ei ole hyvä kaiku Allan Ruotsalaisen mielessä. Savonrannan Yrittäjien uudeksi puheenjohtajaksi hiljattain valittu mies toivoo, ettei yhteiskunta tyrmäisi maaseutualueiden pienyrityksiä.

– Olisi hyvä, että maaseutu pysyisi elävänä. Jos vähätkin yritykset häviävät täältä, kylistä tulee aika kuolleita, sanoo Ruotsalainen.

Savonrannan yrittäjäyhdistyksen jäsenmäärä pyörii parinkymmenen paikkeilla. Pieni, mutta oma yhdistys nähdään edelleen tärkeänä yrittäjien keskuudessa.

– On nähty, että jos yhdistytään isompaan, porukka hupenee. Hyvä että ollaan pystytty pitämään yhdistys hengissä.

Vaikka yritysten määrä Savonrannalla on ollut laskeva, on niiden kirjo vielä yllättävän monipuolinen.

Listalta löytyy muun muassa kiinteistöhuoltoa, maan- ja talonrakennusta, kivenjalostusta, korjaamoa, ravintolaa ja kahvilaa.

Myös palvelualan tarjontaa on kampaamosta jalkahoitoon ja hierontaan. Matkailupuolelta löytyy useampi lomakylä, samoin kuljetusalalta.

– Satamaan etsitään vielä ravintolayrittäjää. Oli hyvä kun myös polttoainejakelu saatiin turvattua.

Matkailun sekä puhtaiden järvien ja luonnon hyödyntämisen Ruotsalainen näkee tulevaisuuden mahdollisuutena.

– Olisi hölmöä hävittää palvelut, koska tällaisten luonnonkauniiden alueiden vetovoima tulee kasvamaan.

Valtiovallan suuntaan Ruotsalaisen yksi toive on, ettei polttoaineveroa lähdettäisi korottamaan.

– Isommat palvelut ovat Savonrannalta kaukana ja rahaa ja aikaa palaa liikennöintiin. Esimerkiksi hammaslääkärireissuun pitää melkeinpä ottaa töistä vapaapäivä. Tällaiset asiat pitäisi jotenkin huomioida vaikka verotuksessa.

Korona ei ole kurittanut kivibisnestä niin kuin monia muita aloja.

Allan Ruotsalaisen johtama oma yritys, Polarstone Oy on hyvä esimerkki paikallisten luonnonvarojen hyödyntämisestä. Aikanaan Hankavaarasta löydetyt vuolukivivarannot jalostuvat Polarstonessa uuneiksi ja takoiksi.

– Aika hyvin on pärjätty tänä vuonna ja saatu kauppoja, liikevaihto on kasvanut viitisentoista prosenttia.

Kivet louhitaan Hankavaarasta itse. Uunit valmistetaan kirkonkylässä piippuhallin vieressä olevassa tehtaassa ja yritys hoitaa vielä asennukset paikan päällä.

Kiveä louhitaan yleensä kerran vuodessa noin kuukauden jakso.

Tänä vuonna louhinta jäi loppuvuoteen.

Louhokselta sahataan serpentiinivuolukivestä kahden, kolmen kuutiometrin kokoisia lohkareita, jotka painavat kuudesta yhdeksään tonniin. Tehtaalla lohkareet pienitään sahoilla.

Allan Ruotsalaisen lisäksi Polarstone työllistää kolme henkilöä. Menevimmät tuotteet riippuvat kohteista: mökeille menee liesi-leivinuuniyhdistelmiä ja pikkutakkoja, omakotitaloihin isompia takka-leivinuuneja.

– Näkymät ovat aika hyvät, kunhan vaan jaksaa painaa, sanoo yrittäjä.