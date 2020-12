Pohjois-Karjalan ja Heinäveden koronavirusepidemia on edelleen kiihtymisvaiheessa

0

Pohjois-Karjala ja Heinävesi ovat edelleen koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa. Alueella ovat voimassa yhtenäiset suositukset kasvomaskien käytöstä, matkustamisesta ja harrastustoiminnasta sekä Aluehallintoviraston määräämä yli 20 hengen yleisötilaisuuksien kielto.

Alue siirtyi epidemian kiihtymisvaiheeseen viime viikolla. Merkittävää muutosta edellisviikon tilanteessa ei ole tapahtunut, vaikka voimassa olevien suositusten ja rajoitusten merkitys on jo nähtävissä:

– Suosituksilla ja rajoituksilla on ollut merkitystä. Isompia joukkoaltistumistilanteita ei ole enää tullut tietoon eli ihmiset ovat selkeästi muuttaneet käyttäytymistään. Jäljitystyössä on huomattu, että kasvomaskit ovat tulleet käyttöön niin töihin kuin vapaa-ajalle ja myös sen ansiosta altistumisia on vähemmän, kertoo toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Siun sotesta.

– Huolestuttavaa puolestaan on se, että iäkkäiden ihmisten osuus tartunnan saaneista on kasvussa ja toisistaan erillisiä tartuntoja tulee edelleen esille joka puolelta maakuntaa.

Siun soten alueellisen koordinaatioryhmän arvion mukaan suositusten kiristämiselle ei tällä hetkellä ole tarvetta, mutta niiden löysäämiseenkään ei ole varaa. Lähestyvät joulun pyhät ovat koronatilanteen kannalta ratkaisevan tärkeitä:

– Ikäihmisten ja riskiryhmien suojaaminen on meidän kaikkien vastuulla, ja jokaisen kannattaa miettiä tätä etukäteen. Joulua kannattaisi viettää nyt pienemmässä perhepiirissä, ja miettiä miten varmistaa kaikkien turvallisuus, jos perhettä kokoontuu yhteen eri puolilta Suomea, toteaa koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimiva Kaipiainen.

Viimeisen kahden viikon aikana Siun soten toiminta-alueella on todettu yhteensä 76 koronavirustartuntaa, joista kolme muualla Suomessa kirjoilla olevilla henkilöillä. Kuluvan viikon aikana tartuntoja on varmistunut yhteensä 33. Tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin asetettuja koronavirukselle altistuneita henkilöitä on yhteensä noin 220.

Vajaa 20 prosenttia uusista tartunnoista on sellaisia, joissa tartunnan alkuperää ei voida varmuudella sanoa.

– Usein taustalla on esimerkiksi matka kotimaassa, mutta tarkkaan ei pystytä sanomaan, missä tilanteessa tai keneltä tartunnan olisi voinut saada. Tämä kertoo siitä, koronavirustilanne on huono koko Suomessa ja se koskee myös meitä pohjoiskarjalaisia, muistuttaa Kaipiainen.

Pohjois-Karjalan maakunnan ja Heinäveden voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset:

Itä-Suomen Aluehallintovirasto on kieltänyt kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.

Suositellaan alueellisesti yksityistilaisuuksien rajaamista 20 henkilöön edellyttäen turvavälien ja hygieniaohjeistuksien täyttymistä.

Kasvomaskien käyttöä suositellaan työpaikoilla, julkisissa sisätiloissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.

Suositellaan aikuisten ryhmäliikunnan keskeyttämisen jatkamista sisätiloissa.

Suositellaan korkeakoulujen väliaikaista etäopetusta jatkettavan huomioiden välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.

Etätyösuositus aina kun mahdollista.

Suositellaan välttämään matkustamista kotimaassa ja ulkomailla.

Siun soten toiminta-alueen Covid-19-tilannekuvatyöryhmään kuuluu Siun soten edustuksen lisäksi alueen kuntien ja elinkeinoelämän edustus sekä Itä-Suomen aluehallintoviraston (ISAVI), Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) edustus. Ryhmän puheenjohtajana toimii toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalveluista. Ryhmä kokoontuu viikoittain torstaisin.

