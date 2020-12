Koronaviruksen leviämisvaihe Itä-Savossa on perustasolla – viimeisin positiivinen testitulos maanantaina 7. joulukuuta

0

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin alueella on todettu koronavirustartunta viimeksi maanantaina 7. joulukuuta. Viimeisen 14 vuorokauden aikana tartuntoja on todettu yhteensä viisi. Alueen ilmaantuvuusluku on näin ollen 12,5.

Viikolla 48 Sosterissa otettiin yhteensä 516 testiä, joista positiivisia oli 0,2 prosenttia. Viikolla 49 testejä otettiin 522 ja näistä positiivisia oli 0,6 prosenttia.

Tartuntaketjujen jäljitettävyys on lähes 90 prosenttia, Sosterista tiedotetaan.

Koronaviruksen leviämisvaihe Itä-Savossa on perustasolla. Viikolla 49 todettiin muutamia tartuntoja kahdessa eri ketjussa ja ketjut saatiin alueella rajattua nopeasti.

Toiseen tartuntaketjuun liittyen asetettiin maanantaina 7. 12 yhteensä noin 60 henkilöä karanteeniin Rantasalmella.

Sosterista pyydetään, että ulkopaikkakunnilta Itä-Savon alueelle jouluksi saapuvat vieraat, kuten nuoret aikuiset ja opiskelijat olisivat mahdollisuuksien mukaan 10 vuorokauden omaehtoisessa karanteenissa ennen matkaan lähtöä.

Valtakunnallisen ohjeen mukaan suositellaan myös, että vältetään vapaa-ajan matkustamista leviämis- tai kiihtymisvaiheessa oleviin kaupunkikeskuksiin. Samoin harkitsemaan tarkasti vierailuja näiltä alueilta.

– Suositetaan välttämään yli kymmenen hengen kokoontumisia yksityistilaisuuksissa. Sisätiloissa virus leviää herkästi ihmisten kohtaamisissa ja on tärkeää kotonakin pyrkiä huolehtimaan etäisyyksistä, käsihygieniasta ja tarvittaessa käytetään maskia. Lisäksi on tärkeää, että juhliin osallistutaan terveenä, oireisena mennään testiin.

Itä-Savon alueella käytössä on laajennettu maskisuositus. Alueellista maskisuositusta arvioidaan seuraavan kerran alueen tautitilanteen mukaan 15.12.2020.

Koronavirustaudin esiintyvyyden vuoksi Sosteri vahvasti suosittelee harkitsemaan vierailuja potilaiden luona sairaalan vuodeosastoilla, terveyskeskuksen kuntoutusosastoilla ja palveluasumisen yksiköissä, pois lukien kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat. Vierailuohjetta tarkastellaan seuraavan kerran 15.12.2020.

Valtioneuvosto on antanut julkiselle sektorille valtakunnallisen etätyösuosituksen, jota tarkastellaan seuraavan kerran ennen vuoden vaihdetta.