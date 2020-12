Alle 18-vuotiaiden maksuton paikallis- ja lähiliikenne jatkuu Savonlinnassa

0

Savonlinnalaiset alle 18-vuotiaat ovat oikeutettuja matkustamaan maksutta entisin ehdoin arkipäivisin paikallisliikenteen linjoissa klo 16.00 jälkeen, sekä koulupäivinä ajettavissa lähiliikenteen vuoroissa.

Matkustus sallitaan kaupungin hankkimissa paikallis- ja lähiliikenteessä ilman aikarajoitusta lauantaisin, sunnuntaisin ja koulujen lomapäivinä.

Matkustaakseen ilmaiseksi nuorella tulee olla matkakortti. 6-17 -vuotiaat voivat lunastaa matkakortin Matkahuollosta 20 euron omakustannushintaan (sisältää korttimaksun). Matkakorttia ei vaadita 0-5 vuotiailta.

Matkakortti on henkilökohtainen ja se on voimassa kalenterivuoden. Lunastettuun matkakorttiin voi ladata Matkahuollossa matkustusoikeutta seuraavalle vuodelle vuosittain 16.12. alkaen. Lataamisen yhteydessä peritään 13,50 euron latausmaksu.

Matkakortti on voimassa kalenterivuoden, vaikka henkilö täyttäisi tänä aikana 18-vuotta. Paikallisliikenteen ja lähiliikenteen aikataulut löytyvät Savonlinnan kaupungin kotisivuilta.

Koronapandemian aikana turhaa matkustamista kehotetaan välttämään ja suositellaan kulkemaan polkupyörällä, jalan tai omalla ajoneuvolla koronatartuntariskien välttämiseksi. Tällä varmistetaan myös se, että ne joiden täytyy käyttää joukkoliikennettä, voivat tehdä sen turvallisesti. Matkustamista kehotetaan välttämään myös silloin, jos sinulla on mitään flunssan oireita.

Liikennevälineiden siivousta on tehostettu koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Lähiliikenteen iltapäivän aikatauluja

• Savonlinnasta klo 16.15 Kerimäelle

• Savonlinnasta klo 15.10 Punkaharjulle

• Punkaharjulta klo 16.10 Savonlinnaan

• Savonlinnasta klo 15.10 Pellossaloon

• Kerimäeltä klo 14.50 Savonrannalle