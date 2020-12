Me kiitämme, me kunnioitamme, me muistamme – Punkaharjulla laskettiin seppeleet kahdelle sankarihautausmaalle

0

Savonlinnan kaupungin, seurakuntien sekä Punkaharjun eri järjestöjen seppeleet laskettiin itsenäisyyspäivänä juhlavasti sankarihautausmailla rajoitukset ja koronaohjeet huomioiden.

Kaupunginvaltuutettu Ari Ora puhui Vuoriniemen ja Punkaharjun hautausmaalla. Hän kertoi, miten itsenäisyyspäivän ajankohta muotoutui 103 vuotta sitten. Kaksi päivää aiemmin 4. joulukuuta 1917 P.E. Svinhufvudin johtaja senaatti oli antanut itsenäisyysjulistuksen, jonka eduskunta hyväksyi 6.12. 1917 äänin 100-88. Kaksi vuotta myöhemmin hallitus päätti, että Suomen kansallispäivää vietetään vuosittain 6. joulukuuta.

Puhuja kertasi myös itsenäisyyspäivän vieton muodollisuuksia ja loi katsauksen tämän vuoden poikkeusolojen itsenäisyyspäivän viettoon.

Ari Ora muisti viimeisen Mannerheim-ristin ritarin Tuomas Gertin äskettäin tapahtunutta poismenoa ja niitä yli 90 000 menehtynyttä suomalaista, jotka antoivat raskaan uhrin talvi-, ja jatko- ja Lapinsodan aikana vuosina 1939-1945.

Puhuja kertoi toimineensa kutsuntatilaisuuksissa Savonlinnan kaupungin edustajana. Sen pohjalta hänelle on muodostunut kuva, että myös myös kutsuttavat puolustaisivat maatamme aivan samalla tavalla kuin aiemmat sukupolvet ovat tehneet. Veteraanit ovat kertoneet, että maata puolustettaessa kukaan ei pyrkinyt sankaritekoihin, vaan jokainen teki sen, mitä käskettiin.

Ari Ora lainasi presidentti Niinistön sanoja kapteeni Tuomas Gerdtin hautajaisissa:

– Sodista nousseen Suomen menestystarina on ainutlaatuinen. Meillä on tahtoa puolustaa arvojamme ja maatamme. Tästä kaikesta sotaveteraaneja ja sankarivainajia me kiitämme, me kunnioitamme ja me muistamme.