Onko kodissasi riittävästi toimivia palovaroittimia?

0

Suomen Pelastusalan keskusjärjestö muistuttaa, että kodin palovaroittimien määrässä ei kannata tyytyä minimiin. Moni muistaa nyrkkisäännön, että palovaroittimia pitäisi olla yksi jokaista 60 asuinneliötä kohti. Kun palovaroitin löytyy lisäksi jokaisen makuuhuoneen katosta ja poistumisreiteiltä, varmistetaan nukkujien ja hätätilanteessa poistuvien turvallisuus. Suomessa vietetään Palovaroitinpäivää tiistaina 1.12.

Palovaroitin on helppo ja edullinen tapa turvata ihmishenkiä ja omaisuutta. Palovaroittimet antavat aikaa alkusammutukselle ja turvalliselle poistumiselle.

– Lähtökohtana pitäisi olla, että arvioidaan kodin riskit ja sen mukaan varataan riittävä määrä palovaroittimia. Palovaroittimia kannattaa asentaa huoneisiin, joissa on mahdollisia paloriskejä aiheuttavia sähkölaitteita tai lämmönlähteitä. Tärkeintä on, että mahdollinen palo voitaisiin tunnistaa ajoissa, sanoo palontorjuntatekniikan asiantuntija Lauri Lehto Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Palovaroittimia ei kannata sijoittaa keittiöön, saunaan, pesuhuoneeseen eikä lähelle tulisijaa. Ruuanlaiton käry keittiössä, saunan ja pesuhuoneen kosteus ja vesihöyry sekä tulisijasta huoneeseen karkaava savu voivat saada aikaan turhan hälytyksen.

Palovaroitinpäivänä 1.12. on aika varmistaa palovaroittimien toiminta

Asukkaan vastuulla on pitää huolta, että asunnossa on riittävä määrä palovaroittimia ja että ne ovat kunnossa. Palovaroittimien pariston ja äänihälytyksen toiminta kannattaa tarkastaa kerran kuukaudessa testinapista painamalla.

Kerran vuodessa, esimerkiksi juuri Palovaroitinpäivänä 1.12. on hyvä vaihtaa palovaroittimiin uudet paristot. Koko palovaroitin on syytä vaihtaa uuteen 5–10 vuoden välein, sillä vanhemmiten palovaroittimet menettävät savuherkkyyttään ja niiden hälytysäänen voimakkuus laskee.

Tarkastetaan myös läheisten ihmisten palovaroittimet

– Palovaroitinpäivä on osa Paloturvallisuusviikkoa, jonka teemana on tänä vuonna läheisten ihmisten kotien paloturvallisuudesta huolehtiminen. Me kampanjan tekijät toivomme työikäisten ja muiden notkeajalkaisten katsovan myös mummojen, pappojen ja vaikka naapurin palovaroittimien perään – koronan turvallisuussäännöt huomioon ottaen, kannustaa Paloturvallisuusviikon viestinnän asiantuntija Juha Hassila.

Palovaroittimia jaetaan viime vuoden tapaan vähävaraisille. Palovaroitinpäivää vietetään myös muissa Pohjoismaissa.