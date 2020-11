Siun soten alueella sunnuntaina kahdeksan uutta koronavirustartuntaa – yleisötilaisuuksien rajoitukset voimaan tänään

0

Siun soten alueella on vahvistettu sunnuntaina 29.11. kahdeksan uutta koronavirustartuntaa. Suurin osa tartunnoista on ollut Lieksan alueella. Osa uusista tartunnoista on todettu jo karanteenissa olleilla henkilöillä, eikä joukkoaltistumisia koronavirustartunnoille ole tullut.

Siun sote on ollut yhteydessä puhelimitse henkilöihin, jotka ovat olleet lähikontaktissa tartunnan saaneen kanssa. Altistuneet asetetaan tartuntatautilain mukaiseen 10 vuorokauden karanteeniin.

Kaikkia mahdollisesti altistuneita henkilöitä ei ole kuitenkaan voitu selvittää tai osa ei ole täyttänyt lähikontaktin kriteereitä. Tämän vuoksi Siun sote kokoaa verkkosivuille listaa altistumispaikoista. Listalle päivitetään vain sellaiset julkiset paikat, joissa altistuneita ei voida jäljittää henkilökohtaisesti. Näissä paikoissa kyseisenä ajanjaksona olleiden tulee seurata oireita ja välttää turhaa liikkumista mm. riskiryhmään kuuluvien luona. Voit katsoa kaikki altistumispaikat tämän linkin kautta: https://www.siunsote.fi/koronaviruksen-altistumispaikat

Itä-Suomen aluehallintoviraston määräys yleisötapahtumien järjestämisestä tuli voimaan tänään 29.11. AVI kieltää kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä Joensuun ja Lieksan kaupunkien sekä Kontiolahden kunnan alueella. Määräys on voimassa ajalla 29.11. – 6.12.2020.

Muun maakunnan osalta AVI:n ohjeistuksista koskien yleisötapahtumia joulukuussa voit lukea tästä: http://www.avi.fi/web/avi/-/ita-suomessa-kokoontumisrajoitukset-pysyvat-ennallaan-myos-joulukuussa-ita-suomi-