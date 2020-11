Itä-Savon alueelliselta COVID-koordinaatioryhmältä uusia suosituksia valtakunnallisesti pahenevan koronatilanteen vuoksi

0

Koronatilanne on valtakunnallisesti kehittymässä erittäin huolestuttavaan suuntaan. Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa ovat epidemian leviämisvaiheessa, samoin Päijät­-Häme.

– Meillä tilanne on rauhallinen, mutta emme ole lintukodossa. Viime viikkoina Itä-Savon alueella on ilmennyt kaksi tartuntaketjua, jotka molemmat on hallinnassa. Tosiasia kuitenkin on, että iso tautiryväs voi olla täällä jo huomenna, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen Sosterista sanoo.

Sekä STM että THL peräänkuuluttavat vahvasti alueilta toimia koronaviruspandemian leviämisen estämiseksi. Tiedetään, että virus leviää herkästi ihmisten liikkumisen myötä.

– Meidänkin viimeisimmissä tartuntaketjuissa toinen sai alkunsa pääkaupunkiseudulta, toinen Pirkanmaalta Tampereelta, jossa on myös paheneva tautitilanne, Luukkonen sanoo.

Itä-Savon alueellinen COVID-koordinaatioryhmä kokoontui 25.11.2020. Ryhmässä ovat edustettuina sairaanhoitopiirin lisäksi Savonlinnan kaupunki, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat, AVI, THL, ELY-keskus. Ryhmän puheenjohtaja on Jaana Luukkonen.

Ryhmällä on vankka yksimielisyys siitä, että pääkaupunkiseudun ja useiden muiden kaupunkikeskusten huonontuneeseen koronatilanteeseen tulee Itä-Savossa reagoida. Tämän vuoksi ryhmä päätyi esittämään uusia suosituksia, jotka ovat voimassa kolmen viikon ajan.

Itä-Savon COVID-koordinaatioryhmän suositukset maanantaista 30.11.2020 alkaen:

Lähiajan perhejuhlat: Suositetaan välttämään yli kymmenen hengen kokoontumisia yksityistilaisuuksissa. Esimerkiksi tulevissa ylioppilasjuhlissa porrastetaan vierailijoiden määrää niin, että kotona ei ole kerralla yli kymmentä vierasta. Sisätiloissa virus leviää herkästi ihmisten kohtaamisissa ja on tärkeää kotonakin pyrkiä huolehtimaan etäisyyksistä, käsihygieniasta ja tarvittaessa käytetään maskia. Lisäksi on tärkeää, että juhliin osallistutaan terveenä, oireisena mennään testiin.

Yleisötilaisuudet, esimerkiksi itsenäisyyspäivän ja joulun ajan juhlat: Suositetaan, ettei sisätiloissa tapahtuvia yli viidenkymmenen hengen juhlia, esimerkiksi ei Itsenäisyyspäivän juhlia järjestetä tänä vuonna läsnäolotapahtumina vaan tapahtumat järjestetään esimerkiksi virtuaalisina tai striimaten. Tämä on myös valtion linja, perinteiset Linnan juhlat on tältä vuodelta siirretty verkkoon.

Lähiajan matkustaminen: Suositetaan välttämään vapaa-ajan matkustamista Uudellemaalle ja muihin leviämis- tai kiihtymisvaiheessa oleviin kaupunkikeskuksiin. Samoin harkitsemaan tarkasti vierailuja näiltä alueilta.

Itä-Savon alueellinen COVID-koordinaatioryhmä kokoontuu viikoittain ja näitä suosituksia tarkastellaan seuraavan kerran koordinaatioryhmän kokouksessa 16.12.2020.

Aiemmat jo voimassa olevat suositukset alueella

Itä-Savon alueen kasvomaskisuositus: alueella on käytössä laajennettu maskisuositus. Alueellista maskisuositusta arvioidaan seuraavan kerran alueen tautitilanteen mukaan 15.12.2020.

Vierailuohje: Koronavirustaudin esiintyvyyden vuoksi Sosteri vahvasti suosittelee harkitsemaan vierailuja potilaiden luona sairaalan vuodeosastoilla, terveyskeskuksen kuntoutusosastoilla ja palveluasumisen yksiköissä, pois lukien kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat. Vierailuohjetta tarkastellaan seuraavan kerran 15.12.2020.

Etätyösuositus: Valtioneuvosto on antanut julkiselle sektorille valtakunnallisen etätyösuosituksen, jota tarkastellaan seuraavan kerran ennen vuoden vaihdetta.