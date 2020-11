Influenssarokotteet loppuvat Sosterissa – ajanvaraus uusille rokotusajoille ei aukea

0

Sosterin perusterveydenhuollossa Savonlinnassa ja Enonkoskella pystytään rokottamaan influenssaa vastaan enää vain niitä riskiryhmäläisiä, joilla aika on rokotukseen jo varattu. Ajan varanneita rokotetaan niin pitkään, kun jäljellä olevat rokotteet riittävät. Viimeisin tieto THL:ltä on, että pistettäviä rokotteita ei tulla saamaan enää lisää, joten uusia rokotusaikoja ei voida antaa. Sen sijaan 2-6 -vuotiaiden lasten nenäsumuterokotetta on riittävästi.

THL on tarkentanut eilen illalla 26.11.2020 influenssarokotusohjeistustaan. THL:n mukaan jäljellä olevat rokotteet tulee kohdentaa riskiryhmille, eikä enää esimerkiksi riskiryhmien lähipiirille. Lisäksi THL ohjeistaa, että ensimmäistä kertaa rokotteen saaville alle 9-vuotiaille riittää yksi rokoteannos.

Sosterissa jäljellä olevilla rokotteilla rokotetaan ne riskiryhmäläiset, joille aika on jo varattu.

-Yksittäisiä rokotusaikoja on annettu riskiryhmiin kuuluville tammikuulle saakka, näitä ajan varanneita rokotetaan niin pitkään kuin rokotteita riittää, neuvolan vs. osastonhoitaja Armi Auvinen

Rokotusaikoja saatetaan joutua perumaan niiltä, jotka eivät ole itse riskiryhmää, vaan esimerkiksi riskiryhmän lähipiiriä. Sosteri ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä niihin, joiden aika peruuntuu. Aikaa ei pidä perua itse.

Päiväkotilapset rokotetaan

Päiväkotilapset on rokotettu tänä vuonna päiväkodeissa. Jäljellä olevat päiväkotirokottamiset pystytään toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti.

Uusia rokotusaikoja ei pystytä antamaan

Viimeisin tieto THL:tä on, että pistettäviä rokotteita ei tule enää lisää. Tämän vuoksi Sosteri ei pysty avaamaan rokotusajanvarausta, eikä antamaan uusia rokotusaikoja. Jos tilanne muuttuu, siitä tiedotetaan erikseen.

Rokotuskattavuus on hyvä

Influenssarokotteiden suuri kysyntä on syynä valtakunnalliseen influenssarokotepulaan. Myös Sosterin perusterveydenhuollossa Savonlinnassa ja Enonkoskella on rokotettu tänä vuonna viime vuosia enemmän.

-Kysyntää on selvästi aiempia vuosia enemmän. Olemme rokottaneet tänä syksynä jo 10 800 henkilöä, kun viime vuonna vastaavana aikaan rokotettuja oli reilu 8000, tartuntatautilääkäri Mirkaleena Erkkilä Sosterista sanoo.