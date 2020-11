Sosterin talousarvio turvaa nykyisen palvelutason – kulut eivät kasva ja kuntalaskutuksessa nousua 1,3 prosenttia.

0

Sosterin ensi vuoden talousarvio tähtää siihen, että kulut eivät kasva vuodesta 2020.

Kuntayhtymän hallitus käsitteli talousarvioesityksen 2021 tiistaina 24. marraskuuta.

Talousarvion 2021 ulkoiset kulut ovat yhteensä 190,8 miljoonaa euroa ja ulkoiset tuotot 193 miljoonaa euroa. Ulkoisten kulujen kasvu on erittäin maltillista, 0,9 prosenttia vuoden 2020 talousarvioon verraten.

– Kasvu muodostuu ainoastaan kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen palkankorotuksista, joiden vaikutus on yhteensä 1,1 miljoonaa euroa, hallintojohtaja Saara Tavi sanoo.

Henkilöstökustannuksia talousarviossa on 85,7 miljoonaa euroa.

Sosterin henkilöstömäärä on ensi vuonna kaiken kaikkiaan 1479.

Palveluja, kuten potilaiden tarvitsemaa hoitoa muista sairaanhoitopiireistä, ostetaan ensi vuonna 81,7 miljoonalla eurolla.

Kuntalaskutusta talousarvio sisältää 167,7 miljoonaa euroa, joka on 1,3 prosenttia enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa.

Savonlinnan kaupunki on taloutensa tiukkuuteen vedoten esittänyt Sosterille viiden miljoonan euron säästövaateen ensi vuodelle ja kolmen miljoonan euron säästövaateen vuodelle 2022.

Sosterin hallituksen puheenjohtajan Pekka Nousiaisen mukaan Sosterilla ei ole mitään mahdollisuutta lähteä äkkinäisesti muuttamaan ja riisumaan vakiintunutta toimintamallia Savonlinnan alueen sosiaali- ja terveyspalveluissa.

– Muutoksen toteuttaminen merkitsisi toiminnan tason alentamista 13 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaisi käytännössä lähemmäs 300 henkilön irtisanomista.

– Tämä olisi mahdoton yhtälö toteuttaa ilman palvelutason romahtamista ja silloin vaarantaisimme hoitotakuun ja kansalaisten subjektiivisen oikeuden kiireellisiin palveluihin. Meillä on vastuu alueen ihmisten terveydestä ja terveysturvallisuudesta, Nousiainen toteaa.

Nousiainen sanoo ymmärtävänsä kaupungin tuskan, mutta korostaa, että Sosteri ei voi paikata niitä kustannuksia, mitä sote-uudistus Savonlinnalle mahdollisesti tuo.

– Kaikkiin isoihin uudistuksiin sisältyy voittajia ja häviäjiä. Emme voi lähteä siihen, että yksi osapuoli haluaa vaarantaa palvelutuotannon ja kuntalaisten perusoikeudet oikeudet sote-palveluihin koko Savonlinnan alueella.

Mikäli eduskunta hyväksyy sote-lakiesityksen, aloittavat uudet hyvinvointialueet 1.1.2023.

Nousiainen korostaa, että valtion rahoitus hyvinvointialueille pohjautuu siihen, millaiset alueen siirtyvät sote-kustannukset ovat.

– Hyvinvointialueen toiminnan ja kuntalaisten palvelujen kannalta keskeistä on, että säästöt eivät jo ennakkoon vie resursseja tulevaisuuden sote-palveluilta.