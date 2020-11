Joulun alla Pullaposkessa palavat valot läpi yön – kotoisat joululeivonnaiset valmistuvat

0

Herkkua on siinä monenlaista niin kuin entisessä joululaulussa. Kotileipomo Pullaposken joululeivonnaispöytä on katettu: makeata joululimppua ilman rusinoita, lämmintä ruisleipää ja Pullaposken kuuluisia karjalanpiirakoita, piparijuustokakkua, pipareita, joulutorttuja, joulukuusipullia ja joulupullia kirsikoilla, piparipullia, herttaisia rinkeleitä rusinoilla sekä englantilaista hedelmäkakkua.

Tavallisena arkiaamuna tullaan leipomaan jo aamuviideltä, mutta ennen joulua, juhannusta ja pääsiäistä yrittäjä Sari Kutvonen tulee leipomaan tätäkin aikaisemmin, jo aamuyöstä. Ei ole harvinaista, että mökkiläinen tilaa häneltä 150 piirakkaa.

Piirakat ovat käsin kaulittuja ja käsin rypytettyjä. Piirakoiden ja ruisleivän ruisjauho on jauhatettu Rapion Myllyssä Arto Ryypön Toroppalassa kasvatetuista rukiinjyvistä.

Sari Kutvonen on ollut Pullaposken yrittäjä jo 16 vuotta, mutta leiponut piirakoita ja kaikkea muutakin koko ikänsä. Kokemus tuo näppituntumaa. Kokemus on muun muassa opettanut, että kuivan kesän rukiinjyvistä tehdyt ruisjauhot leipoutuvat eri tavalla kuin märän kesän.

Perunapiirakoiden perunamuusi on yrittäjän omista perunoista ja perunat ovat käsin kuorittuja.

– Ei ole myrkkylöillä lannoitettuja perunoita, vaan omia pottuja.

Sari Kutvonen selittää käsillään periaatteitaan. Puheessa vilahtelee usein sana itsetehty, aito ja käsintehty.

– Meidän perunapiirakoissa ei ole mitään kuivattuja perunahiutaleita. Minusta semmoinen on asiakkaan huijaamista. Koska tämä on kotileipomo, käytämme aitoa voita, ei mitään teollisuusmargariinia, ja oikeata kuohukermaa. En käytä jauhonparanteita tai maunparanteita, jotka tekevät höttöpullaa.

Täytekakkujen hillot ovat itsetehtyjä ja mehu on kotona tehtyä mehumaija-mehua. Kotikalja tehdään ja kinkut paistetaan itse.

– En myy eilisiä pullia muuta kuin eilisen tarjouspusseissa. Kaikki tiskissä on samana päivänä leivottua.

Englantilaisissa hedelmäkakuissa on oikeata rommia, eikä mitään esanssia. Kuivatut hedelmät kostutetaan rommilla. Piparitaikinat tehdään itse.

Pöydässä on piparijuustokakkua, mutta jouluna leivotaan myös luumurahkakakkua, glögijuustokakkua ja ylellistä suklaajuustokakkua. Taatelikakkuja, rusinapitkoja, sen seitsemän sortin kahvipöytää ja tiikerikakkuja tilataan myös.

Haastattelun jälkeen Sari Kutvonen lähtee kuorimaan perunoita kotiinsa. Hygieniasyistä multaisia perunoita ei voi kuoria leipomossa.

Perinteiset joululaatikot tehdään itse alusta saakka lantuista ja porkkanoista. Rosollin punajuuri keitetään itse.

Uusinta uutta on take away –kassi, jossa voi olla esimerkiksi yhdelle tai kahdelle jouluateria eli rasia porkkanalaatikkoa, rasia lanttulaatikkoa, kinkkua, rosollia, piirakoita ja joku makea pala.

Sari Kutvonen kertoo, että äitienpäivänä, kun korona esti äitienpäivävierailut, jotkut eteläsuomalaiset tilasivat häneltä puhelimitse Punkaharjulla asuville vanhemmilleen äitienpäiväkakun kotiinkuljetuksena. Sama idea toimisi nyt.

Asiakkaat ovat ihania, mutta yksi toivomus yrittäjällä olisi heille, että tilaukset tehtäisiin hyvissä ajoin ennen joulua, ettei kukaan jäisi ilman.

Pappilan ”piparkakku”

(tulee kaksi kakkua riippuen vuoan koosta)

200 g voita

4 munaa

4,5 dl sokeria

3 dl kermaviiliä

5 dl vehnäjauhoja

3 tl leivinjauhetta

2 tl jauhettua inkivääriä

2 tl neilikkaa

2 tl kanelia

1. Sulata voi ja jäähdytä se.

2. Vatkaa vaahdoksi munat ja sokeri.

3. Sekoita kuivat aineet keskenään.

4. Lisää kuiviin aineisiin ensin kermaviili, sitten sula voi ja lopuksi munasokerivaahto. Sekoita puuhaarukalla tasaiseksi.

5. Paista 50- 60 minuuttia 175 asteessa.