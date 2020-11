Kaksi uutta koronavirustartuntaa Sosterin alueella, mutta tartuntaketju selvillä – virukselle voinut altistua viime tiistaina Punkaharjun S-marketissa klo 16-17 välillä

0

Sosteri tiedottaa, että alueella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat kuuluvat samaan ketjuun ja ovat tulleet alueen ulkopuolelta. Tartuntaketju on johtajaylilääkäri Jaana Luukkosen mukaan selvillä. Altistuneita ja karanteeniin asetettuja on noin 20.

Koronavirukselle on voinut altistua Savonlinnassa Punkaharjun S-marketissa tiistaina 17.11. klo 16–17.

-Tähän aikaan kaupassa asioineita kehotetaan seuraamaan vointiaan ja ottamaan herkästi yhteyttä Sosteriin koronavirustestiin pääsemiseksi, Luukkonen toteaa tiedotteessa.