Savonsuo hiljentyy talveksi – Puruveden seudulla on useita hienoja soita, joista Kerimäen Savonsuo on oiva esimerkki

0

Savonsuo sijaitsee Kerimäellä, Toroppalan ja Anttolan pohjoispuolella vajaat kymmenen kilometriä Puruveden rantamilta. Suo on säilynyt varsin luonnontilaisena vaikka reunamilta löytyy hieman vanhoja ojituksia.

Ojituksia on tehty etupäässä reunarämeillä puuston parantamiseksi. Enimmäkseen suon reunamat ovat mäkisiä harjuja, joilla kasvaa vanhoja kuusi- ja mäntymetsiä.

Suon länsireunalla on komeaa harjuluontoa suurine ja vanhoine mäntyineen. Suomen soista on vain noin viidesosa nevoja, eli puuttomia ja avoimia soita.

Suurin osa suoluonnosta on erilaisia korpia ja rämeitä. Näin myös on Savonsuolla.

Suolla ja sen lähistöllä on useita pieniä lampia, kuten Savonlampi. Suo on säilytetty soidensuojelualueena ja tyypillinen eteläsuomalainen keidassuo.

Suolta löytyy monenlaista suotyyppiä.

Suolla on viitteitä niin rannikko-Suomen kermikeitaista, kuin myös hieman pohjoisempana esiintyvistä kermikeitaista ja ruskosammalkeitaista.

Puruveden ympäristöstä löytyy myös muita hienoja soita Savonsuon lisäksi, vaikkakin ne helposti jäävät hieman pimentoon Puruveden upean järviluonnon vuoksi.

Jo linnustonsa ansiosta Savonsuo on merkittävä luontokohde. Pesimälinnustonsa lisäksi suon läpi muuttaa keväisin ja syksyisin kurkia, hanhia ja joutsenia.

Sitä mukaan kuin päivä lyhentyy kuuluu kurkien toitotuksia entistä harvemmin. Suoheinät, sarat ja vaivaiskoivut saivaat ruskan sävyjä jo elokuun kylminä öinä.

Suo on talvella hiljainen. Toisinaan korpit lentävät suon yli ja palokärki koputtaa kilpikaarnaisen männyn kylkeä.

Tiaisparvesta kuuluu puukiipijän hiljainen vihellys. Vaimealla viheltelyllä metsätiaiset pitävät talvisen parven koossa.

Viklojen, sirrien, lirojen joukossa suolla levähtää myös paljon varpuslintuja kuten kottaraisia.

Tosin valitettavasti kottaraisten määrät ovat viime vuosikymmeninä romahtaneet jyrkästi.

Suolla pesii muun muassa taivaanvuohi, liro ja metsäviklo. Usein metsäviklon pesä voi olla jopa parin kilometrin päässä itse suosta. Liro kuuluu viklojen heimoon.

Eteläisen Suomen soilta ovat hävinneet lähes kokonaan muun muassa metsähanhi ja riekko.

Myös muuttohaukka asutti Etelä-Suomen soita, mutta esiintyminen painottuu Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin.

Metsähanhia pesii vielä suurilla Ilomantsin soilla kuten Kesonsuolla.

Soiden ojitus ja kuivatus on muuttanut niin kasvi- kuin lintulajistoa koko maassa. Muun muassa pohjansirkku on vähentynyt voimakkaasti.

Kasveista ovat kärsineet muun muassa punakämmekkä ja tikankontti, sekä monet sarakasvit.

Suomi on ollut Euroopan soisin valtio, ja on sitä varmasti vieläkin vaikka suurin osa ainakin eteläisen Suomen soista on kuivattu.

Ihminen on käyttänyt soita hyödyksi jo satoja vuosia myös Savossa ja Karjalassa. Mäkien, kallioiden ja vaarojen hallitsemassa maisemassa maa on ollut kivistä viljelyyn ja lisämaata on joudutta ottamaan soista ja lasketuista vesistöistä.

Vaikka suot ovat hallaisia kasvupaikkoja niillä on pyritty kasvattamaan viljaa ja vihanneksia, kuten perunaa.

Suolla perunanvarret paleltuvat helposti kesken kasvukauden. Usein vilja ei kerennyt suolla kypsymään täysin ennen kuin loppukesän yöhallat tulivat.

Suoviljely onkin loppunut lähes kokonaan vaikka vielä viime sotien aikana suoviljelyä harrastettiinkin.

Loppuaikoina viljeltiinkin lähes pelkästään rehuviljelyä.

Useilla paikkakunnilla oletettavasti ainakin puolet pelloista on raivattu soihin. Kovanmaan pellot taasen mäkien ja vaarojen rinteisiin jonne ei halla niin helposti pääse.

Itäisen Suomen suot ovat vanhoja ja turvekerros on paksumpi verrattuna Länsi-Suomen soihin.

Suomen soiden keskisyvyyden on laskettu olevan noin pari metriä.

Savonsuo on mielenkiintoinen suoretkikohde. Huonolla kunnolla ei suolle kannata lähteä, vetinen suo on haastava kohde. On syytä muistaa aina myös se, että hyllyvä suo on aina petollisen vaarallinen.