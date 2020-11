Mielipide: Pessimistin päiväkirjat

0

Väkisin tulee mieleen Juicen sanat, Ihmiskunta tekee itsemurhaa, sahaamme vauhdikkaasti sitä oksaa jolla istumme.

Aletaan vaikkapa siitä että iso joukko maiden johtajista on jopa julkisuudessa tuomittu rosvoiksi ja pahimman luokan mafioosoiksi, niin idässä kuin lännessä. Jos ei muuta niin ovat vainoharhaisia diktaattoreita. Kaikki päättäjät hallituksineen huutaa samaa mantraa ”kuluttakaa, kuluttakaa” eivätkä ole näkevinäänkään että se ”säkki” josta ylikorkea elintaso revitään on tyhjenemässä ja se istumaoksa on katkeamassa.

Oma talouteni ei ole kohentunut vuosiin eikä ole jokavuotista talouskasvua, silti olen tyytyväinen jokapäiväiseen ruokaan, lämpöön ja tähän elintasoon jota ei ole liialla rahalla kyllästetty.

Olisi päättäjienkin syytä ymmärtää vanhan intiaanin sanat ”Emme ole saaneet maailmaa lahjaksi vaan olemme lainanneet sen lapsiltamme”. Eikä edes ymmärretä sitä että se joka vuotinen talouskasvu revitään luonnosta ja työnnetään paskana taivaalle. Syytetään ruuan tuottajaa maailman saastuttamisesta eikä kylläisellä mahalla ymmärretä sitä että ruuan tuottaminen on se ainoa todella tärkeä asia niin kauan kun ihmiset syövät elääkseen.

Ilmaston suojelijat käyvät näin mitättömien asioiden kimppuun eikä olla näkevinäänkään mitä autoistuminen aiheuttaa päästöineen saatikka sitten lentoliikenne, ei edes haluta ymmärtää mitä ne tuhannet ja tuhannet lentokoneet levittävät taivaalle. Se tuskin on pelkkää vesihöyryä vaikka niin yritetään uskotella.

Ihminen jonka pitäisi olla Telluksen viisain otus, ei täydellisessä tyhmyydessään ymmärrä niin yksinkertaista asiaa että luonto tulisi toimeen ilman ihmistä, mutta ihminen ei tule toimeen ilman luontoa. Vahvasti tuntuu siltä että ihmiskunnan tiimalasista alkaa hiekka loppumaan.

Pessi Misti