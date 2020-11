Mielipide: Etteikö evät värähtelisi

0

Kiitos Jukka Pennaselle 5.11.2020 Puruvesi-lehteen kirjoittamasta mielipiteestä otsikolla: ”Nyt sanoista tekoihin”.

Pennanen toivoi, että Kerimäki-seuran uusista jäsenistä edes jollain evä värähtäisi sen suhteen, että Kerimäki-seura, Suomen järvikalastus- ja vesimuseosäätiö ja Savonlinnan kaupunki ryhtyisivät suunnittelemaan Kerimäen keskustassa olevan museoalueen kehittämistä. Kirjoittajan mukaan hän on aikaisemminkin esittänyt samaa, mutta kenenkään evä ei ole värähtänyt.

Kieltämättä sivullisestahan tuo tilanne, jossa varsin arvokkaalla museoalueella on ainakin kolme toimijaa ja joiden yhteistoiminta on vajaakäytöllä, vaikuttaa hivenen erikoiselta. Onko siihen jokin syy historiassa, vai mistä johtuneekaan ”poteroissa” pysyminen? Siitähän me nuorimmat jäsenet emme varmasti kaikkea tiedä.

Kerimäki-seura tässä vaiheessa tuskin on erityisen aloitteellinen koko museoalueen kehittämisen suunnittelun aloittamisessa.

Olemme pyrkineet sekä suunnittelussamme että toiminnassamme olemaan ns. jalat maan pinnalla-periaatteella, liikoja haihatteluun sortumatta, ja että suunnittelut ja niiden toteutukset olisivat myös realistisia, taloudellisestikin, myös silloin kun toimintaa arjessa pyöritetään.

Mutta jos alueen huomattavin maanomistaja ja toimija eli Savonlinnan kaupunki kutsuu osapuolet neuvottelupöytään, hyvin todennäköisesti Kerimäki-seura on yhtenä paikalla. Enkä usko, että nykyisen Kerimäki-seuran johtokunnan halu tai kyky jotenkin ontuisi, mitä tulee yhteistyöhön ja luottamukseen eri tahojen kanssa.

Eteenpäin tulee elämässä ja myös kotiseututyössä pyrkiä. Yksi kohde tuossa työssä on museoalue, mutta ei suinkaan ainoa.

Tätä myös kanssaihmisemme odottavat. Miksi me emme niin tekisi – yhdessä ja rakentavasti.

Summa summarum: Evät liikkuvat tai hienokseltaan ainakin värähtelevät!

Kari H.E. Muhonen

Ihan vaan

Kerimäki-seuralainen