Influenssarokotteet riittivät koko rokotusviikolle Sosterissa – noin 10 000 saanut jo rokotteen

0

Sosterissa influessarokotteita riitti koko kuluneelle rokotusviikolle.

– Varattuja rokotusaikoja ei ole jouduttu perumaan, sairaanhoitopiiristä kerrotaan. Pieni määrä rokotteita saatiin perjantaina lisää ja ajanvarausten avautumisesta kerrotaan ensi viikolla.

Sosteri tiedotti tiistaina, että influenssarokotteet saattavat loppua kesken rokotusviikon. Rokotteiden pelättiin loppuvan kesken, sillä influenssarokotteet tulevat kansallisesti THL:ltä ja saatavuusongelma on ollut valtakunnallinen.

Rokotteet ovat kuitenkin riittäneet Sosterissa hyvin.

– Tämä viikko on mennyt hyvin, rokotteita on riittänyt kaikille ajanvaranneille. Sen sijaan uusia rokotusaikoja voimme antaa vasta, kun saamme kokonaiskuvan jäljellä olevista rokotteita ja jo varatuista rokotusajoista, tartuntatautilääkäri Mirkaleena Erkkilä Sosterista sanoo.

Päiväkotien rokotukset pystytään toteuttamaan alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Influenssarokotteiden menekki on ollut valtakunnallisesti suurta tänä syksynä koronapandemian vuoksi.

– Sosterissa perusterveydenhuollossa Savonlinnassa ja Enonkoskella on influenssarokotettu tällä hetkellä jo noin 10 000 henkilöä, mikä on noin tuhat rokotetta enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Tämä on jo tähän mennessä hyvä tilanne, Erkkilä sanoo.