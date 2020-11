Mielipide: Kaikilla meillä on unelmia, mutta onko oikein maksattaa ne muilla?

0

Punkaharjun kouluinvestointi on osa normaalia kaupungin toimintaa. Oppilasmäärä on laskussa, koulurakennukset osin todella heikossa kunnossa, koulu tarvitaan alueelle, joten on järkevää keskittää toiminnot yhteen yksikköön. Investointisuunnitelmia tehdään vuosia ja kun on toteuttamisen aika, heräävät tilanteeseen äänekkäät vaatijat: tarvitaan iso yli 800 neliön liikuntahalli.

Koulu on selkeästi ilmoittanut, että koulu ei noin isoa hallia tarvitse. Huomioitavaa on, että suunnittelussa ollut uuden koulun liikuntasali on isompi kuin nykyinen yläkoulun sali. Lisäksi suunnitteilla oleva ruokala on tarkoitus toteuttaa monimuototilana. Kun ruokalaan hankitaan kalusteet, jotka saa näppärästi sivuun muutamassa minuutissa, saadaan ruokalasta lähes 190 neliön liikuntatila. Nykyisissä liikuntasaleissa on joka ilta vapaita harjoitusvuoroja, joten kyllä liikuntaa harrastaville tilaa riittää.

Ihmetyttää isomman liikuntahallin vaatijoiden ajoitus. Miksi jo vuosia suunnitteilla ollut hanke alkaa kiinnostaa vasta nyt? Muutoksien vaatiminen jo tehtyihin suunnitelmiin aiheuttaa merkittävästi lisäkustannuksia ja mikä huolestuttavinta: on suuri vaara, että koko kouluinvestointi viivästyy taas vuodella.

Suurempaa hallia on perusteltu muun muassa mahdollisuudella jakaa se kolmeen pienenpään lohkoon sekä mahdollisuuksilla järjestää turnauksia. Onkohan vaatijoilta jäänyt huomaamatta, että pukuhuonetiloja on vain kaksi? Itsekin jalkapalloturnauksissa lasten kanssa kulkeneena tiedän, että pukuhuonetiloja tulee olla enemmän. Turnauksissa on yleensä myös mukana vanhempia ja muita taustajoukkoja, mistä he seuraavat pelejä? Katsomoita ei salissa ole.

Kaupunginhallitus palautti viime viikon lautakuntaan taas kouluinvestoinnin liikuntahallin osalta. Minulla on huoli siitä, että investointiin varattu määräraha ei riitä kaikkiin koulun tarpeisiin ja muun muassa nykyaikaiseen kalustamiseen, koska yli 800 neliön halli maksaa satoja tuhansia enemmän kuin suunniteltu liikuntatila. Ruokalan monitoimitilasta ei tule monitoimitilaa nykyisen ruokalan kalusteilla; nykykalusteilla siitä tulee perinteinen ruokala. Mikäli hallista tulee isompi, vuosittaiset käyttökustannukset kasvavat 30-50 000 euroa. Sen verran siis sivistystoimella on rahaa käytössä vähemmän esimerkiksi opetukseen.

Olen koko ajan puhunut ja äänestänyt sen puolesta, että ensisijainen tarve on saada Punkaharjulle koulu, jossa on tasokasta opetusta, monikäyttöiset opetustilat sekä nykyaikaiset opetusvälineet ja kalusteet.

Punkaharjun kouluinvestoinnista on tullut koulua ja lasten opetusympäristöä suurempi asia. Harmi, että ison hallin vaatijat ovat lähteneet uhkailun tielle: ”Jos isompaa hallia ei tule, ei pienempääkään käytetä”. Jos pientä ei ole tarve käyttää, niin mihin isompaakaan tarvitaan? Herää ajatus, onko kyseessä jonkun unelma isosta hallista vai todellinen ison liikuntatilan tarve?

Lea Sairanen

valtuutettu (kok.)